به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش «سرآشپز پیشنهاد می‌کند»، گروه اجرایی این اثر در نظر دارد مسابقه عکاسی با موبایل «سرآشپز ...» را برگزار و به برگزیدگان آن جوایزی را اهدا کند. شرکت‌کنندگان می‌توانند عکس های خلاقانه ای را با توجه به نام و محتوای نمایش طراحی و با انتشار آن در صفحه اینستاگرام و استفاده از آدرس «#سرآشپز_پیشنهاد_میکند» عکس مورد نظر خود را برای گروه اجرایی ارسال کنند. داوری این آثار بر عهده مهدی آشنا عکاس خواهد بود.

نمایش «سرآشپز پیشنهاد می‌کند» که محمدامیر یاراحمدی بازنویسی و دراماتورژی آن را بر عهده دارد، این روزها با حضور شهرام قائدی، رامین ناصرنصیر، آرش فلاحت‌پیشه و مهدی فریضه در تالار ایوان شمس به صحنه می‌رود.

این نمایش هر شب ساعت ۲۱:۳۰ در تالار ایوان شمس واقع در بزرگراه جلال آل احمد، ابتدای بزرگراه کردستان به صحنه می‌رود.