به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جان سالیوان» معاون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که نتایج انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا را به رسمیت نمی‌شناسد.

با توجه به شمارش ۹۰ درصد از آراء مأخوذه، نیکلاس مادورو ۵۵ ساله، با کسب ۶۷.۷ درصد از آراء (۵.۸ میلیون رای) پیروزی خود را اثبات کرده است.

وی لحظاتی بعد از اعلام نتیجه، در جمع هواداران خود، گفت: مخالفین مرا دست‌کم می‌گیرند.

سالیوان می‌گوید آمریکا می‌خواهد مطمئن شود که برای رسیدن به هدفش مقامات رژیم «فاسد» ونزوئلا هدف قرار می‌گیرند، و نه مردم این کشور.

وی افزود: ما نمی‌خواهیم ونزوئلا به گونه‌ای آسیب ببیند که جبران آن بعد از استقرار دولت دمکراتیک در این کشور دشوار باشد.

سالیوان تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ونزوئلا را گامی بسیار مهم دانست و گفت که این تحریم‌ها در حال بررسی هستند.

سالیوان معاون وزیر خارجه آمریکا در جمع خبرنگاران گفت در نشست گروه ۲۰ که قرار است روز دوشنبه در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، برگزار شود، موضوع انتخابات ونزوئلا بررسی خواهد شد.

انتخابات ریاست‌جمهوری ونزوئلا نه تنها با بایکوت احزاب مخالف مواجه شده، بلکه آمریکا، اروپا و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین به شدت از آن انتقاد کرده‌اند.

مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، در توئیتی نوشت که انتخابات ساختگی چیزی را تغییر نمی‌دهد. مردم ونزوئلا باید خود امور کشور را به دست بگیرند.

وی همچنین خواستار آزادی «جاشوا هالت» مبلغ مذهبی آمریکا شد که دولت ونزوئلا او را در سال ۲۰۱۶ به اتهام توطئه علیه دولت دستگیر کرد.

آمریکا تاکنون چند مقام ارشد ونزوئلا را تحریم و امکان استقراض این کشور از سیستم مالی آمریکا را مسدود کرده است.

تحریم نفتی ونزوئلا در حالی است که این کشور به خاطر عدم بازپرداخت بدهی‌های معوقه خود به شرکت‌های بین‌المللی با مشکل جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی مواجه شده است.

بر اساس آخرین گزارش اوپک، تولید روزانه نفت این کشور در ماه گذشته نسبت به سال ۲۰۱۶ حدود ۵۰ درصد افت داشته و به یک میلیون و ۴۳۰ هزار بشکه سقوط کرده است. تولید نفت ونزوئلا ماه‌هاست که به طور مستمر در حال کاهش است.