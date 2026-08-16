به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده عصر یکشنبه در یکصد و شانزدهمین نشست ستاد ساماندهی امور جوانان آذربایجانشرقی، با قدردانی از عملکرد ادارهکل ورزش و جوانان استان در کسب رتبه دوم کشوری در پیگیری امور جوانان، اظهار کرد: اقدامات حوزه اوقات فراغت باید علاوه بر شاخصهای کمی، از نظر کیفیت و میزان اثربخشی نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی با اشاره به گستردگی مسائل و نیازهای جوانان افزود: جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان باید به شکل موضوعمحور برگزار شود و مسائل مشخص این حوزه با حضور دستگاههای متولی و مجموعههای مرتبط بهصورت تخصصی بررسی شود.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانشرقی با تأکید بر تنوع علایق، نیازها و مطالبات جوانان، گفت: اولویتبندی مسائل و تصمیمگیری در حوزه جوانان باید با مشارکت نمایندگان خود آنان انجام شود تا دیدگاهها و اقتضائات مختلف این نسل در سیاستگذاریها مورد توجه قرار گیرد.
محمدزاده همچنین نقش سازمانهای مردمنهاد را در ایجاد ارتباط میان مدیران و جوانان مهم دانست و افزود: سمنها میتوانند بهعنوان حلقه واسط، بخشی از شکاف فکری و نسلی را کاهش داده و زمینه گفتوگو، انتقال مطالبات و درک متقابل را فراهم کنند.
وی تشکیل «خانه سمنها» را گامی مهم در تقویت نقش تشکلهای جوانان عنوان کرد و گفت: فعالیت مؤثر خانه سمنها میتواند زمینه همافزایی میان تشکلها، شناسایی دقیق مطالبات جوانان و استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی برای پاسخگویی به این نیازها را فراهم کند.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانشرقی خاطرنشان کرد: ایجاد شبکهای منسجم از سمنها ضمن تقویت این تشکلها، مسیر پیگیری مطالبات جوانان و تعامل مؤثرتر آنان با دستگاههای اجرایی را هموار خواهد کرد.
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