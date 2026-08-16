فردا آب آشامیدنی ۵ منطقه شهر یاسوج به مدت ۹ ساعت قطع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رضایی از اجرای عملیات توسعه شبکه آبرسانی در برخی مناطق حاشیهای شهر یاسوج خبر داد و اظهار کرد: این عملیات با هدف توسعه و بهبود شبکه آبرسانی از روز دوشنبه ۲۶ مردادماه در برخی خیابانهای روستای موردراز آغاز میشود.
وی افزود: همزمان با اجرای این عملیات، آب تعدادی از مناطق و روستاهای حاشیهای شهر یاسوج با قطعی یا افت فشار مواجه خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به زمان اجرای عملیات، اظهار کرد: این عملیات از ساعت ۸ صبح آغاز میشود و تا ساعت ۱۷ ادامه خواهد داشت و در این بازه زمانی، مشترکان برخی مناطق با محدودیت در تأمین آب مواجه خواهند بود.
رضایی ادامه داد: روستاهای موردرازها، چنارستانها، پل زردک، نرهگاه و کردلاغری از جمله مناطقی هستند که در مدت اجرای عملیات با قطعی یا افت فشار آب مواجه میشوند.
وی با عذرخواهی از مشترکان این مناطق، از شهروندان خواست پیش از آغاز عملیات نسبت به ذخیرهسازی آب مورد نیاز خود اقدام کنند تا در طول مدت اجرای پروژه با مشکل کمتری مواجه شوند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: تلاش مجموعه آبفا این است که عملیات توسعه شبکه در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود و مدت قطعی و افت فشار آب به حداقل برسد.
رضایی همچنین از صبوری و همراهی مردم مناطق حاشیهای یاسوج در اجرای این طرح عمرانی و توسعهای قدردانی کرد و گفت: توسعه شبکه آبرسانی و تقویت زیرساختهای تأمین آب در مناطق حاشیهای از برنامههای آبفا برای ارتقای خدماترسانی به مشترکان است.
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