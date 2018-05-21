به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «سلوک» که در شهر شیراز تولید شده است در ۳۲ قسمت ۴۵ دقیقه ای، به محتوای عرفانی شعرای بنام شهر شعر و ادب پرداخته است.

این ویژه برنامه به تهیه کنندگی و کارگردانی امیر هوشنگ دارایی، با اجرای معمر اسپاهیچ در سه اپیزود با حضور استادان و کارشناسان این حوزه به معرفی و تفسیر محتوای عرفانی اشعار حافظ، سعدی و مولانا در اماکن تاریخی شهر شیراز چون حافظیه، سعدیه و باغ ارم می پردازد.

در این برنامه از جلوه های ویژه بصری از جمله بهره گیری از پنج دوربین، کرین (جرثقیل دوربین) و نماهای هوایی (هلی شات) استفاده شده است.

همچنین میان برنامه هایی شامل بخش هایی از اپراهای عروسکی «حافظ»، «سعدی» و «مولانا» اثر بهروز غریب پور و نماهنگ هایی از اشعار این شاعران با صدای خوانندگان کشور از جمله آیتم های برنامه است.