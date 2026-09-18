روزبه حصاری «کوروش کبیر» شد؛ تجربه دیدن تئاتر به صرف شام!

گروه هنر خبرگزاری مهر-سجاد خیامی؛ تئاتر به عنوان هنری کهن از گذشته پیوندی ناگسستنی با جامعه و مردم داشته و همواره عرصهای توجه برانگیز و تأثیرگذار بوده است. تماشای یک نمایش میتواند تا ساعتها ذهن تماشاگر را درگیر خود نگاه دارد و بر اندیشه، احساسات و نگرانیهای او مؤثر باشد. از این رو در این گزارش تلاش میکنیم تا با مرور مهمترین اخبار تئاتر در هفته گذشته به اتفاقات، حواشی و چالشهای این هنر بپردازیم.
پیشنهاد «کالابرگ فرهنگ» برای بازگشت هنر به سبد خانوار
رضا مردانی معاون هماهنگی تالارها و مراکز بنیاد فرهنگی هنری رودکی و مدیرکل سابق هنرهای نمایشی، در هفته گذشته طی یادداشتی ایده تخصیص «کالابرگ فرهنگی هنری» را برای مخاطبان مطرح کرد. وی با اشاره به فشارهای معیشتی که موجب حذف زودهنگام کالاهای فرهنگی از سبد هزینه خانوادهها میشود، پیشنهاد داد تا با ادغام سهمیهای مستقل در بستر کالابرگ الکترونیک، دسترسی به آثار هنری برای اقشار مختلف جامعه تسهیل شود.
مردانی در این یادداشت تأکید کرده است که این اعتبار باید مستقل از یارانههای معیشتی تعریف شود تا صرف نیازهای اضطراری روزمره نگردد و قابلیت استفاده در شبکه گستردهای از مراکز فرهنگی و سالنهای نمایش را داشته باشد. همچنین در بخش دیگری از این یادداشت به راهکارهایی همچون تشکیل صندوقهای حمایتی دولتی و غیردولتی برای تئاترهای تجربی و بهرهگیری از بستر توزیع دیجیتال برای عرضه آنلاین نمایشها اشاره شده است تا چرخه اقتصاد هنر پویایی خود را بازیابد.
آغاز پیشفروش بلیت «کورش» با ترکیبی از چهرههای شناختهشده تئاتر
پیشفروش بلیت نمایش «کورش» به نویسندگی و کارگردانی نادر برهانیمرند و تهیهکنندگی امیرحسین شفیعی، از ساعت ۱۳ روز سهشنبه ۲۴ شهریور در سامانه تیوال آغاز شد. این اثر پربازیگر که قرار است در روزهای پایانی شهریور اجرای خود را در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر آغاز کند، روایتی دراماتیک از زندگی کورش کبیر را از تولد تا فتح هگمتانه به تصویر میکشد.
در این نمایش، روزبه حصاری در قامت شخصیت «کورش» روی صحنه خواهد رفت. از سوی دیگر، حضور حمیدرضا آذرنگ، بازیگر و کارگردان مطرح تئاتر که مخاطبان همچنان بازیهای او در آثاری چون «خنکای ختم خاطره» و «ترن» را در ذهن دارند، نکتهای قابل توجه است. همچنین مرتضی اسماعیلکاشی که در نمایشهایی نظیر «مفیستو» و «صد در صد» مورد تحسین منتقدان قرار گرفتهاست به همراه امین میری که کارگردانی آثاری چون «شلتر» را در کارنامه دارد، توجهها را به این اجرا جلب کرده است. محمودرضا رحیمی، باران نیکراه، مهسا باقری، پیمان قریبپناه و نیلوفر هوشمند نیز ترکیب بازیگران اصلی این پروژه بزرگ را تکمیل میکنند.
آغاز اجرای «جزیره» به کارگردانی اکبر زنجانپور در تئاتر شهر
نمایش «جزیره» به نویسندگی آثول فوگارد و طراحی و کارگردانی اکبر زنجانپور، از شامگاه چهارشنبه ۲۵ شهریور اجرای خود را در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر آغاز کرد. این اثر نمایشی در اولین شب اجرای خود میزبان هنرمندانی چون نصرالله قادری، مهرداد ضیایی و سید محمد مساوات بود. داستان این نمایش روایت دو زندانی به نامهای جان و وینستن است که در تبعیدگاهی در جزیرهای دورافتاده در حال تمرین یک نمایش هستند.
اکبر زنجانپور بازیگر و کارگردان باسابقه تئاتر که پیشتر آثاری چون «ایوانف» و «سیر طولانی روز در شب» را در همین سالن روی صحنه برده بود، در کنار سعید داخ گروه بازیگران این اثر را تشکیل میدهند.
اجرای دوباره «مثل آب برای شکلات» با رویا نونهالی
بلیتفروشی نمایش «مثل آب برای شکلات» به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم پشتکوهی همزمان با رونمایی از پوستر این اثر آغاز شد. این نمایش قرار است از ۵ مهر، ساعت ۱۹ در خانه هنر تمامناتمام روی صحنه برود. این اثر که اقتباسی از رمان مشهور لورا اسکوئیول است، با حضور رویا نونهالی در نقش «ماما النا» اجرا میشود. شیدا اسلامی، راهله امیری، پژمان برزگر، پدرام زمانی، گاتا عابدی، ندا قاسمی، فریده گرمساری و یاشار نادری از دیگر بازیگران این نمایش هستند.
«مثل آب برای شکلات» پیش از این نیز در سالهای ۱۳۹۲ در تئاتر شهر و ۱۳۹۵ در تماشاخانه ایرانشهر با حضور رویا نونهالی روی صحنه رفته بود. پشتکوهی نیز نمایش «ذرات آشوب» را تا چندی پیش در سالن اصلی تئاترشهر روی صحنه داشت.
گشایش موزه عروسکی «ماریونت» در تالار فردوسی
آئین گشایش موزه عروسکی ماریونت تالار فردوسی، به همت بنیاد رودکی و با مشارکت گروه تئاتر عروسکی آران به سرپرستی بهروز غریبپور، روز شنبه ۲۸ شهریور برگزار میشود. این موزه دربرگیرنده مجموعهای نزدیک به ۸۰۰ عروسک ماریونت متعلق به اپراهای عروسکی گروه آران از سال ۱۳۸۳ تاکنون است که بخشی از روند شکلگیری و تداوم اپرای عروسکی در ایران را روایت میکند. از ویژگیهای قابل توجه این موزه میتوان به نمایش چرخشی عروسکها متناسب با رپرتوارهای اجرایی و همچنین رویکرد آموزشی آن اشاره کرد؛ بهطوریکه بازدیدکنندگان در جریان تورهای ویژه، با مراحل مختلف طراحی، ساخت و آمادهسازی عروسکهای ماریونت برای صحنه آشنا خواهند شد.
تشریح جزئیات بیستمین جشنواره تئاتر مقاومت
نشست خبری بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت، صبح یکشنبه ۲۵ شهریور با حضور محمد کاظمتبار دبیر این رویداد، در تالار مشاهیر مجموعه تئاترشهر برگزار شد. کاظمتبار در این نشست با اشاره به همزمانی رویدادهای «امتداد مقاومت» و «افق مقاومت» با شرایط جنگی، بر تعهد به تقویم فراخوان و حفظ روند برگزاری تأکید کرد. وی با ارائه آماری از استقبال گسترده شرکتکنندگان، اعلام کرد که حدود ۷۰ درصد از آثار راهیافته به جشنواره از لحاظ محتوایی به جنگ ۴۰ روزه اختصاص دارد.
دبیر جشنواره همچنین بودجه این دوره را ۱۴ میلیارد تومان اعلام کرد که نشاندهنده افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی نسبت به دوره قبل است. وی همچنین بر رویکرد ترکیبی جشنواره در احترام به پیشکسوتان و حمایت از جوانان تأکید داشت.
مدالیوم خانه تئاتر بر سینه سعید ذهنی نشست
آئین نکوداشت سعید ذهنی، آهنگساز پیشکسوت تئاتر و سینما، شامگاه شنبه ۲۱ شهریور به همت انجمن موسیقی خانه تئاتر در تالار جوانمرد برگزار شد. در این مراسم که با حضور جمع کثیری از هنرمندان برگزار شد، چهرههایی چون تاجبخش فنائیان، ایوب آقاخانی، محمد رحمانیان، میکائیل شهرستانی، بابک رضایی و علیرضا گیلوری به بیان ویژگیهای هنری و اخلاقی این آهنگساز و مدرس تئاتر پرداختند.
سخنرانان بر نقش برجسته ذهنی در ارتقای موسیقی نمایش، تعهد صنفی و ویژگیهای چندوجهی او در عرصه کارگردانی و موسیقی تأکید کردند. در پایان این مراسم، مدالیوم خانه تئاتر به پاس سالها تلاش و کوشش در عرصه آهنگسازی آثار نمایشی به سعید ذهنی اهدا شد. ذهنی در این آئین با بیان اینکه این بزرگداشت به معنای پایان کار نیست و انگیزهای برای خلق آثار بیشتر است، در برابر حاضران ایستاد و به افتخار تئاتر تعظیم کرد.
آغاز پنجمین دوره «صدای نمایشنامهنویس» در خانه تئاتر
مراسم افتتاحیه پنجمین دوره نمایشنامهخوانی «صدای نمایشنامهنویس» با حضور جمعی از چهرههای تئاتری در سالن جوانمرد خانه تئاتر برگزار شد. در ابتدای این مراسم از برگزیدگان، خوانشگران، منتقدان و حامیان دوره چهارم این رویداد قدردانی به عمل آمد. در ادامه، آرام محضری رئیس هیئتمدیره کانون نمایشنامهنویسان و مترجمان خانه تئاتر، با قرائت بیانیهای به تشریح اهداف و برنامههای پیشروی این کانون پرداخت. وی در این متن از برنامههایی نظیر برگزاری همایش ملی نمایشنامهپژوهی، تشکیل آکادمی نمایشنامهنویسان و بهویژه تلاش برای رونمایی از «بانک نمایشنامه» در سایت خانه تئاتر به عنوان یک زیرساخت مهم خبر داد.
اعضای جدید هیئت مدیره انجمن علمی هنرهای نمایشی معرفی شدند
انتخابات هیئت مدیره انجمن علمی هنرهای نمایشی ایران، در هفته گذشته در دانشکدگان هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزار و آرای شرکتکنندگان در مجمع عمومی این انجمن اعلام شد. بر اساس نتایج به دست آمده از این انتخابات، هومن زندیزاده، فارس باقری، مریم دادخواه و عرفان ناظر به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره این انجمن انتخاب شدند.
حضور بازیگر سریال «چیزهای عجیب» روی صحنه با روایتی از یک فاجعه
نمایش «تاریکرو» (Darkling) به نویسندگی تیتاس هالدر و کارگردانی متیو ژیا در «بوش تئاتر» لندن روی صحنه رفته است و پس از آن تور اجراهای خود را در بریتانیا آغاز خواهد کرد. در این نمایش، لینیا برتلسن که مخاطبان او را بیشتر با ایفای نقش کالی در سریال پرطرفدار «چیزهای عجیب» میشناسند، نخستین حضور خود را روی صحنه تئاتر بریتانیا تجربه میکند.
«تاریکرو» یک تکگویی نمایشی ۹۰ دقیقهای است که داستان آن در پسزمینه فاجعه نشت گاز سمی در شهر بوپال هند (سال ۱۹۸۴) روایت میشود. برتلسن در این اثر چالشی سنگین را بر دوش دارد و با استفاده از تواناییهای فیزیکی و بیانی خود، بدون تغییر لباس، چندین شخصیت مختلف را به تصویر میکشد.
اجرای معمایی از آگاتا کریستی در مجموعه «میل ات سانینگ»
نمایش «آینه ترک برداشته» (The Mirror Crack'd) اثری از آگاتا کریستی با اقتباس ریچل وگاستف و به کارگردانی جاناتان اوبویل در تئاتر تاریخی «میل ات سانینگ» بریتانیا روی صحنه رفته است. در این اقتباس نمایشی، لیزا گدارد در نقش کارآگاه محبوب خانم مارپل و سارا کرو در نقش یک ستاره پابهسنگذاشته هالیوود روی صحنه میروند. منتقدان ضمن تمجید از بازی گرم و هوشمندانه لیزا گدارد، طراحی صحنه چندمنظوره و نورپردازی دقیق این اثر را تحسین کردهاند. این اجرا که در یکی از معدود سالنهای تئاتر-رستوران بریتانیا روی صحنه رفته و تجربهای تلفیقی از تماشای تئاتر و صرف شام را به مخاطبان ارائه میدهد، تا ۹ آبان میزبان تماشاگران خواهد بود.
اجرای اقتباسی متفاوت از «اتلو» در بریتانیا
نمایش «اتلو» به کارگردانی آنتونی آلمیدا در مجموعه «نورتن استیج» روی صحنه رفته و تور اجراهای خود را در بریتانیا آغاز کرده است. این اقتباس تازه از تراژدی مشهور شکسپیر، داستان را به بریتانیای اوایل دهه ۱۹۸۰ و پسزمینه جنگ فالکلند منتقل کرده و وقایع را در یک پاسگاه نظامی منزوی در قبرس روایت میکند. دواین والکات در نقش اتلو، مانوف تیارا در نقش یاگو و فیبی اسمیت در نقش دزدمونا در این اثر به ایفای نقش میپردازند.
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