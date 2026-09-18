به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، افزایش قیمت انرژی در پی تشدید درگیریها در منطقه خاورمیانه، چشمانداز تورم و نرخ بهره در منطقه یورو را تحت تأثیر قرار داده است؛ بهطوری که سرمایهگذاران احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را افزایش دادهاند.
بوروس وویچیچ، معاون بانک مرکزی اروپا، در گفتوگو با رویترز اعلام کرد انتظارات بازار برای افزایش بیشتر نرخ بهره تا حد زیادی تحت تأثیر رشد قیمت انرژی قرار گرفته است، اما سیاستگذاران برای تصمیمگیری درباره مسیر نرخ بهره، مجموعه گستردهتری از شاخصهای اقتصادی را بررسی خواهند کرد.
به گفته وی، نباید تنها بر قیمت نفت و گاز تمرکز کرد، هرچند این قیمتها در شرایط کنونی اهمیت زیادی دارند.
افزایش قیمت انرژی در ماههای اخیر پس از تشدید درگیریهای خاورمیانه، فشار تازهای بر اقتصاد اروپا وارد کرده است. هزینه بالاتر سوخت میتواند هزینه حملونقل و تولید را افزایش دهد و از مسیر افزایش قیمت کالاها و خدمات، فشار تورمی ایجاد کند.
در همین حال، افزایش نرخ بهره برای مقابله با تورم میتواند هزینه تأمین مالی شرکتها و خانوارها را بالا برده و بر تقاضا و سرمایهگذاری اثر بگذارد.
رویترز در گزارش دیگری درباره اقتصاد جهانی نیز هشدار داده است که ترکیب افزایش قیمت انرژی، رشد هزینه استقراض و بازده بالاتر اوراق قرضه، خطر ورود اقتصادهای جهان به دورهای از تورم بالا و رشد اقتصادی ضعیف را افزایش داده است.
بر اساس این گزارش، تورم سالانه منطقه یورو در ماه اوت به ۳.۳ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در ماه ژوئیه ۲.۹ درصد بود و هدف بانک مرکزی اروپا ۲ درصد است.
افزایش قیمت انرژی همچنین در حالی رخ داده که قیمت نفت همچنان بالاتر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه قرار دارد و قیمت گاز طبیعی اروپا نیز در سطوح بالایی معامله میشود.
بانک مرکزی اروپا در ماه جاری پیشبینی خود از تورم سال آینده را به طور متوسط ۲.۵ درصد افزایش داده است. در چنین شرایطی، تداوم فشار انرژی میتواند سیاستگذاران پولی را با دشواری بیشتری در ایجاد تعادل میان مهار تورم و حمایت از فعالیت اقتصادی مواجه کند.
با این حال، وویچیچ تأکید کرده است که بانک مرکزی اروپا برای تصمیمگیری درباره نرخ بهره تنها قیمت انرژی را در نظر نمیگیرد و مجموعهای از شاخصهای اقتصادی را مبنای تصمیمات خود قرار خواهد داد.
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