رایزنی «حکیم» و «علاوی» درباره تشکیل دولت برمبنای اکثریت ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانی حکمت ملی، ایاد علاوی معاون رئیس جمهور عراق، با حضور در دفتر جریان حکمت ملی، با سید عمار حکیم رئیس ائتلاف ملی شیعیان عراق و رئیس جریان حکمت این کشور دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، در این دیدار، آخرین تحولات سیاسی عراق، نتایج انتخابات که با تأخیر اعلام شد و ساختار ائتلاف‌های سیاسی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

دو طرف در این دیدار، در نقطه‌نظرهای خود درباره مکانیزم تشکیل دولت، و همچنین حرکت به سمت رایزنی با تمام جناح‌های سیاسی که با این دو حزب در دیدگاه، برنامه‌ها و اولویت‌ها مشترک هستند، به توافق رسیدند.

هدف از این اتفاق نظر، تشکیل یک دولت مقتدر از طریق اقدامات و تصمیم‌گیری‌های ملی عنوان شد که بر اصل اکثریت ملی تکیه دارد.

دو طرف در پایان، بر ضرورت پایبندی به زمانبندی‌های قانونی برای تشکیل دولت تأکید کردند.