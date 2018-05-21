به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی این سازمان که ریاست اجلاس دو روزه کمیسیون مشترک حمل‌ونقل جاده‌ای جمهوری اسلامی ایران و یونان را در تهران بر عهده داشت، گفت: اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های حمل‌ونقل جاده‌ای بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری یونان به‌منظور توسعه هرچه بیشتر روابط حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای برگزار و در زمینه بررسی مسائل و مشکلات حمل‌ونقل کالا و مسافر بین دو کشور و سایر موارد مذاکره شد که دو طرف به توافقاتی دست یافتند.

رضا نفیسی با بیان این‌که در این تفاهم‌نامه بر تسهیل عملیات حمل‌ونقل برای رشد اقتصادی در دو کشور تأکید شد، افزود: دو طرف برای رفع هرگونه موانع در عملیات حمل‌ونقل دوجانبه تأکید کرده و آمار مربوط به حجم تجارت دو طرف و حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای را مبادله و رضایت خود را نسبت به روند رو به رشد همکاری مابین دو کشور ابراز کردند.

وی با اشاره به بندهایی از موافقت‌نامه‌ در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کالا گفت: در این زمینه طرف ایرانی خواستار اجرای کامل بخشی از ماده ۴ از موافقت‌نامه حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای فی‌مابین مورخ سال ۱۹۹۰ مبنی بر اجازه کامل بدون هیچ محدودیت یا انحصاری در مورد امکان حمل‌ونقل کالا به کشور ثالث شد و مقرر شد طرف یونانی در کارگروه مشترک بعدی رسیدگی کند.

وی افزود: طرف ایرانی برخی از مشکلات به وجود آمده برای رانندگان کامیون ایرانی در قلمرو یونان ازجمله توقیف وسایل نقلیه را مورد اشاره قرار داد و طرف یونانی در زمینه رسیدگی به این موارد از طریق مقامات ذی‌ربط قول مساعد داد.

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی در زمینه دستیابی بر توافق‌هایی در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای مسافر، اظهار داشت: هر دو طرف علاقه خود را برای گسترش حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای مسافر بین دو کشور ابراز کرده و بر اجرای کامل ماده سوم جلسه اول کارگروه مشترک در آتن سال ۲۰۱۵ تأکید کردند.

وی افزود: طرف ایرانی پیشنهاد گسترش حوزه همکاری در سایر بخش‌های مرتبط با حمل‌ونقل ازجمله سامانه‌های هوشمند (ITS)، برنامه‌های آموزشی ایمنی جاده‌ای، راهداری و سایر بخش‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و تبادل تجربیات و ارائه الگوهای موفق بین‌المللی را مطرح کرد که مورد استقبال طرف یونانی قرار گرفت.

نفیسی با بیان این‌که برای تسهیل حمل‌ونقل کالا بین دو طرف توافق شد تا برای به حداقل رساندن زمان صدور روادید برای رانندگان و متصدیان حمل‌ونقل اقدامات لازم به عمل آید، گفت: با توجه به اهمیت حمل‌ونقل چندمنظوره طرف ایرانی اعلام کرد که همکاری چندجانبه برای پیگیری راه‌اندازی راهگذر (کریدور) حمل‌ونقل بین‌المللی «خلیج‌فارس ـ دریای سیاه» بین کشورهای جمهوری اسلامی ایران، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، بلغارستان و یونان ضرورت دارد.

در پایان این کمیسیون مشترک، موافقت‌نامه ای در ۱۸ بند تنظیم شد و به امضای رضا نفیسی مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و تریانتا فیلوس رئیس اداره کل روابط خارجی و امور بین‌الملل وزارت زیرساخت و حمل‌ونقل یونان رسید.