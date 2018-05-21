به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی سرپرست جدید فرمانداری گرگان معارفه و از زحمات سیدعباس حسینی فرماندار سابق قدردانی شد.

سید ابوالقاسم صفوی، سرپرست فرمانداری گرگان در این مراسم ضمن تشکر از وزیر کشور و استاندار گلستان در خصوص انتصاب وی، اظهار کرد: برنامه توسعه همه جانبه گرگان را تهیه کرده و آن را به زودی تقدیم خواهم کرد.

وی افزود: این برنامه براساس اسناد بالادستی، سند چشم انداز ۱۴۰۴، سیاست های دولت تدبیر و امید و با رویکرد توسعه گرگان، بهبود فضای کسب و کار، جذب سرمایه گذار و اشتغال تهیه شده است.

صفوی گفت: بی شک در ادامه این برنامه ها که سنگ بنای آن را دکتر حسینی محکم گذاشته اند، نیازمند یاری همه همکاران و نخبگان و مسئولان هستیم.