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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۰

اعلام تمهیدات ترافیکی راهپیمایی جاماندگان طوس از ورامین تا پیشوا

اعلام تمهیدات ترافیکی راهپیمایی جاماندگان طوس از ورامین تا پیشوا

ورامین- رئیس پلیس راهور ویژه شرق استان تهران از اجرای تمهیدات ویژه ترافیکی همزمان با راهپیمایی جاماندگان طوس در مسیر ورامین تا پیشوا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله رشنو، بعد از ظهر چهارشنبه، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت امام رضا(ع)، اظهار کرد: همزمان با برگزاری راهپیمایی جاماندگان طوس، تمهیدات ترافیکی لازم برای تسهیل تردد زائران و تأمین ایمنی شرکت‌کنندگان در مسیر ورامین تا پیشوا پیش‌بینی و اجرا شده است.

وی افزود: مسیر حرکت زائران از میدان امام حسین(ع) ورامین آغاز می‌شود و پس از عبور از میدان چوب‌بری، میدان بسیج، کمربندی ورامین ـ پیشوا و میدان اردستانی پیشوا به سمت حرم مطهر امامزاده جعفر بن موسی‌الکاظم(ع) ادامه خواهد داشت.

رشنو با اشاره به استقرار نیروهای پلیس راهور در طول مسیر گفت: تمامی عوامل راهور در مسیر حضور خواهند داشت و مدیریت ترافیک و تأمین ایمنی زائران را برعهده دارند.

رئیس پلیس راهور ویژه شرق استان تهران از شهروندان خواست حتی‌الامکان برای حضور در این مراسم از ناوگان حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند و از تردد با خودروهای شخصی در مسیر راهپیمایی پرهیز کنند.

وی همچنین خطاب به رانندگان و موتورسیکلت‌سواران تأکید کرد: رعایت ایمنی مسیر راهپیمایی، حفظ امنیت عابران پیاده، حرکت با سرعت مطمئنه و پرهیز از حرکات مخاطره‌آمیز و لایی‌کشی ضروری است و با متخلفان و رانندگان دارای رفتارهای پرخطر برابر قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

رشنو در پایان خاطرنشان کرد: مسیرهای نزدیک و منتهی به حرم مطهر امامزاده جعفر بن موسی‌الکاظم(ع) در شهرستان پیشوا، در روز برگزاری راهپیمایی جاماندگان طوس تا پایان مراسم مسدود خواهد بود و از شهروندان درخواست می‌شود ضمن همکاری با عوامل پلیس، از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

کد مطلب 6915220

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