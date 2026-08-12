اعلام تمهیدات ترافیکی راهپیمایی جاماندگان طوس از ورامین تا پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله رشنو، بعد از ظهر چهارشنبه، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت امام رضا(ع)، اظهار کرد: همزمان با برگزاری راهپیمایی جاماندگان طوس، تمهیدات ترافیکی لازم برای تسهیل تردد زائران و تأمین ایمنی شرکت‌کنندگان در مسیر ورامین تا پیشوا پیش‌بینی و اجرا شده است.

وی افزود: مسیر حرکت زائران از میدان امام حسین(ع) ورامین آغاز می‌شود و پس از عبور از میدان چوب‌بری، میدان بسیج، کمربندی ورامین ـ پیشوا و میدان اردستانی پیشوا به سمت حرم مطهر امامزاده جعفر بن موسی‌الکاظم(ع) ادامه خواهد داشت.

رشنو با اشاره به استقرار نیروهای پلیس راهور در طول مسیر گفت: تمامی عوامل راهور در مسیر حضور خواهند داشت و مدیریت ترافیک و تأمین ایمنی زائران را برعهده دارند.

رئیس پلیس راهور ویژه شرق استان تهران از شهروندان خواست حتی‌الامکان برای حضور در این مراسم از ناوگان حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند و از تردد با خودروهای شخصی در مسیر راهپیمایی پرهیز کنند.

وی همچنین خطاب به رانندگان و موتورسیکلت‌سواران تأکید کرد: رعایت ایمنی مسیر راهپیمایی، حفظ امنیت عابران پیاده، حرکت با سرعت مطمئنه و پرهیز از حرکات مخاطره‌آمیز و لایی‌کشی ضروری است و با متخلفان و رانندگان دارای رفتارهای پرخطر برابر قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

رشنو در پایان خاطرنشان کرد: مسیرهای نزدیک و منتهی به حرم مطهر امامزاده جعفر بن موسی‌الکاظم(ع) در شهرستان پیشوا، در روز برگزاری راهپیمایی جاماندگان طوس تا پایان مراسم مسدود خواهد بود و از شهروندان درخواست می‌شود ضمن همکاری با عوامل پلیس، از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.