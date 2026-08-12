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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۹

ورود وزرای اقتصاد و میراث فرهنگی به مشهد 

ورود وزرای اقتصاد و میراث فرهنگی به مشهد 

مشهد- وزرای اقتصاد و میراث فرهنگی به منظور بررسی میدانی وضعیت زائران در دهه پایانی ماه صفر وارد مشهد شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، عصر چهارشنبه با هدف بررسی میدانی وضعیت زائران در دهه پایانی ماه صفر و ارزیابی روند خدمت‌رسانی به زائران حضرت امام رضا(ع)، وارد مشهد مقدس شد.

صالحی‌امیری در بدو ورود به مشهد، مورد استقبال استاندار خراسان رضوی، قرار گرفت و پس از حضور در فرودگاه، برنامه بازدیدهای میدانی خود از روند خدمت‌رسانی به زائران را آغاز کرد.

همزمان با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در مشهد، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز در این سفر حضور دارد و دو وزیر بلافاصله پس از خروج از فرودگاه، با حضور در نخستین موکب مستقر در مسیر، از نزدیک در جریان روند خدمت‌رسانی به زائران قرار گرفتند.

این بازدید با هدف مشاهده مستقیم شرایط زائران، بررسی کیفیت و گستره خدمات ارائه‌شده در موکب‌ها و ارزیابی آمادگی مجموعه‌های خدماتی و اجرایی برای مدیریت موج حضور زائران در روزهای پایانی ماه صفر انجام شد.

کد مطلب 6915219

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