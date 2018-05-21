به گزارش خبرنگار مهر، سجاد افشارمنش پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وقوع یک فقره آدم ربایی و وقوع قتل در روستای بلبل آباد در زمستان سال ۸۹ اظهار کرد: در جریان این موضوع یک فرد ۲۵ ساله به قتل رسید.

وی با اشاره به اینکه رسیدگی به این پرونده در دستور کار دادستانی و پلیس قرار گرفت، افزود: با تلاش های صورت گرفته متهم صبح امروز در مخفیگاهش دستگیر شد.

افشارمنش گفت: متهم در این مدت در استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان متواری بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قلعه گنج تصریح کرد: تحقیقات تکمیلی در خصوص این پرونده در شعبه اول بازپرسی شهرستان قلعه گنج ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر قاتل با قرار مناسب در بازداشت است، گفت: علت قتل اختلافات طایفه ای بوده است.