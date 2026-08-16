افزایش سهم روسیه در واردات نفت هند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، داده‌های منابع تجاری نشان می‌دهد که واردات نفت خام هند از روسیه به ۲ میلیون و ۴۷۰ هزار بشکه در روز رسیده و به این‌ ترتیب مسکو ۵۰.۸۳ درصد از واردات سومین خریدار و مصرف‌کننده بزرگ نفت جهان را به خود اختصاص داده است.

براساس این داده‌ها، واردات نفت هند از روسیه در ماه ژوئیه نسبت به سال گذشته ۶۲.۴ درصد افزایش یافته، اما در مقایسه با مقدار بی‌سابقه ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز در ماه ژوئن، ۴.۸ درصد کاهش داشته است.

پالایشگاه‌های هند در ماه ژانویه برای جلوگیری از تعرفه‌های بالای آمریکا هم‌زمان با مذاکره دهلی‌نو برای امضای توافق تجاری با واشینگتن، کاهش واردات نفت از روسیه را آغاز کردند.

بااین‌حال، اختلال در عرضه خاورمیانه به دلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، پالایشگاه‌های هندی را به ادامه خرید از روسیه مجبور کرد. اما پس از تصویب قانونی در سنای آمریکا در ماه جاری میلادی برای اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی برای خریداران نفت روسیه، خرید نفت خام هند از روسیه با ابهام روبه‌رو شده است.

هرچند مجلس نمایندگان آمریکا هنوز این اقدام را تصویب نکرده است.

سهم روسیه از واردات نفت خام هند در چهار ماه نخست سال مالی که از آوریل آغاز شد، به سطح بی‌‎سابقه ۴۳.۲۵ درصد رسید که به‌طور میانگین بیش از ۲ میلیون بشکه در روز است و نسبت به سهم این کشور در سال گذشته حدود ۳۷ درصد افزایش یافته است.

داده‌ها نشان داد که سهم نفت آمریکای لاتین در واردات هند از ۳.۵ درصد به ۱۲.۷ درصد افزایش یافته که دلیل اصلی آن واردات بیشتر از برزیل و ونزوئلا بوده است.

هند برای تأمین بیش از ۹۰ درصد از نفت خام مورد نیاز خود به واردات وابسته است و این موضوع هند را در برابر اختلال در تجارت جهانی نفت آسیب‌پذیر می‌کند.

داده‌ها نشان می‌دهد که روسیه از آوریل تا ژوئیه بزرگ‌ترین تأمین‌کننده نفت خام هند بوده، درحالی‌که امارات‌متحده عربی با پیشی‌گرفتن از عراق، به دومین تأمین‌کننده بزرگ این کشور تبدیل شده است.

امارات‌متحده عربی که در ماه آوریل از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) خارج شد، سال گذشته چهارمین تأمین‌کننده بزرگ نفت هند بود.