به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمشیدیان با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این برنامه با هدف انتخاب صحیح ظروف یکبار مصرف و شیوه تفکیک و بازیافت این ظروف به مناسبت ماه مبارک رمضان و با محوریت مدیریت پسماند برای خادمین مساجد شمال تهران، حسینیه ها و... با حضور کارشناسان آموزشی بازیافت اجرا و کیسه های نایلونی تفکیک پسماند به آنان تحویل داده شد.

وی گفت: در این برنامه علاوه بر تحویل مخازن پسماند خشک به مراکز مذهبی از مسئولین هیات ها و خادمین مساجد خواسته شده از ظروف یکبار مصرف با پایه گیاهی ویا آلومینیومی استفاده کنند و از انداختن ظروف یکبار مصرف حاوی پسماند غذایی در مخازن پسماند خشک خودداری نمایند و با تخلیه پسماند های غذایی در مخازن مخصوص در واقع پسماند تر را از خشک تفکیک نمایند.

جمشیدیان در ادامه بیان داشت: مخازن تفکیک پسماند مطابق با برنامه زمان بندی تخلیه می شوند و در شب های لیالی قدر خودرو های جمع آوری پسماندخشک در مجاورت مساجد و امامزاده های سطح منطقه مستقر و به صورت مستمر اقدام به تخلیه این مخازن می کنند.

رئیس اداره مدیریت پسماند منطقه یک تهران با بیان اینکه مسئله تفکیک پسماند در جوامع امروزی از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است گفت: این اداره با انجام این کار گام موثری را در اعتلای فرهنگ تفکیک پسماند برداشته است امیدواریم با فرهنگ سازی هرچه بهتر بتوانیم به هدف نهایی این طرح که کمک به محیط زیست می باشد دست پیدا کنیم.