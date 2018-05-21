به گزارش خبرنگار مهر، تقی کهوریان صبح دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات تعاونی های مسکن مهرطرزیلوی ارومیه اظهارداشت: امسال تمام امکانات و تجهیزات برای اتمام طرح مسکن مهر در سطح استان بکار گرفته می شود.

وی افزایش سقف تسهیلات از ۳۰۰ میلیون ریال به ۴۰۰ میلیون ریال را از مهمترین راهکارهای اتمام زودتر طرح مسکن مهر در استان دانست و افزود: اعضای تعاونی های مسکن مهر نیز با پرداخت سهم خود تلاش کنند با تامین به موقع هزینه های احداث زمینه ساز اتمام هر چه سریعتر طرح مسکن مهر باشند.

کهوریان در ادامه خاطرنشان کرد: براساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۹۰ نرخ سود دوران مشارکت تسهیلات اعطای به تعاونی ها مسکن مهرهفت درصد بوده و پرداخت پنج درصد سهم باقی مانده را تضمین کرده است و بانک های عامل نیز ملزم به اجرای این مصوبه هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی نیز در این نشست با اشاره به آخرین وضعیت طرح مسکن مهر اظهارداشت: تاکنون از مجموع ۴۵هزار و ۳۸۲ واحد از پروژه‌های مسکن مهر استان، ۴۱هزارو ۳۶۹واحد افتتاح شده است.

ابراهیم مبارک قدم با بیان اینکه پروژه‌های راکد، فاقد متقاضی و مشکل‌دار حقوقی از چرخه مسکن مهر خارج شده است افزود: پرونده طرح مسکن مهر استان با افتتاح یک هزار و ۵۲۰ واحد مسکن مهر در اردیبهشت ماه امسال در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت و شهرستانهای اشنویه، پیرانشهر، میاندوآب، تکاب و سلماس مختومه می شود.

وی افزود: چهارهزار واحد باقی مانده با همکاری شرکت های خدمات رسان در تامین زیر ساختها و حمایت بانکهای عامل در پرداخت به موقع تسهیلات و همت شرکت های تعاونی مسکن مهر تا پایان نیمه نخست امسال افتتاح شود.

مبارک قدم در خصوص واحدهای مسکونی مهر در شهرک طرزیلوی ارومیه خاطرنشان کرد: در این سایت یک هزار و ۲۷۲ واحد مسکونی در قالب ۹ شرکت تعاونی مسکن مهراحداث شده که تا کنون ۱۲۰۰ واحد آن به اتمام رسیده و آماده تحویل به متقاضیان است.

در ادامه این جلسه همچنین در خصوص تمدید زمان اعتبار تعاونی های مذکور تا پایان شهریور و تکمیل و اتمام واحدهای نیمه تمام با همکاری بانک تجارت و فروش اقساطی آنها لغایت تاریخ مذکور تصمیم گیری شد.