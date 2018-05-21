سرویس ورزشی - خبرگزاری مهر: روانشناس! ویژگی بارزی که تمام همکاران و شاگردانی که با او در تیم های مختلف باشگاهی و تیم ملی فوتبال ایران کار کرده اند به زبان می‌آورند.

کارلوس کی روش برای دومین بار متوالی روی نیمکت تیم ملی فوتبال ایران پیش از حضور در جام جهانی روسیه خواهد نشست. او که این روزها زیر بار فشار شدید برخی از اهالی فوتبال به دلیل خط خوردن بازیکنان محبوب سرخابی های پایتخت قرار گرفته است می خواهد مانند دیوار محکمی رو در روی این انتقادها بایستد تا بازیکنان فعلی تیم ملی را از هرگونه فشار کاذب خارج کند.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران نمی خواهد بازیکنانش پیش از بازی های بسیار سخت در جام جهانی روحیه‌شان را بابت انتقاداتی که به او می شود از دست بدهد. سورپرایزهای کارلوس کی روش با خط خوردن تیم ملی رخ داده است اما او بار دیگر صفت روانشناسی خودش را برای تزریق خودباوری در بازیکنان و حس میهن پرستی برای افزایش انگیزه آنها ترغیب کرده است.

کی روش در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران که در تالار وحدت آغاز شد بازیکنانش را پسران خود خواند تا پیام واضحی به آنها بدهد. او خواسته تا اردوی تیم ملی را برای بازیکنان تبدیل به اردوی خانوادگی کند تا بازیکنان نسبت به هم احساس راحتی داشته باشند و برای موفقیت در آن با تمام وجود کار کنند.

شاید دقت ویژه کارلوس کی روش به رفتار بازیکنانش را حسن فتحی به خوبی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد. کارگردان مشهور سینما و تلویزیون که ساخت مستند زندگی کارلوس کی روش در ایران را بر عهده دارد در این باره اظهار داشت: او روی همه چیز دقت می کند. کی روش یکی از شخصیت های کاریزماتیک فوتبال ایران شده است. کی روش یک روانشناس بزرگ است که می تواند ذهن بازیکن را هم بخواند. بارها در برخی از تصویربرداری ها دقت ویژه او روی صحنه هایی که از دیدگاهمان معمولی بود جالب به نظر می رسید. کی روش شخصا یک کارگردان بزرگ است که می خواهد بازیگران فیلمش با موفقیت های او آبروی خود را حفظ کند.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پیش از اینکه تیم ملی را راهی رقابت های جام جهانی برزیل کند جمله معروفی را عنوان کرد که تا مدتها می تواند الگویی برای ایجاد تغییر در افکار بازیکنان فوتبال باشد. او در پاسخ به این سوال که بازیکنان تیم ملی چگونه می توانند در مساحت زمین فوتبال حریف ابر قدرت های آرژانتینی شوند اظهار داشت: «فوتبال برای بازیکنان ایرانی در طول ۱۵ سانتیمتری برگزار می شود که فاصله بین دو گوش است. هر بازیکنی بتواند روی ذهن خود تمرکز کند می تواند در مساحت کل کره زمین هم موفق شود.»

کارلوس کی روش این بار هم بازیکنان خود را برای نبردهای بسیار سخت با مراکش، اسپانیا و پرتغال از لحاظ روحی، آماده می کند. او پیش از عزیمت کاروان تیم ملی برای برگزاری بازی دوستانه با تیم ملی ترکیه در استانبول، نگاه بازیکنانش را دنبال می کرد.

سرمربی تیم ملی امروز و در فرودگاه امام خمینی با همان شوخی های منحصر بفردش با بازیکنان تیم ملی پیام‌های مهمش را به گوش آنها می رساند. او امروز خطاب به چند بازیکن تیم ملی که لبخند به لب داشتند، گفت: مهم لبخندهایی که الان می زنید نیست. خنده های پس از موفقیت بزرگ‌تان در جام جهانی در راه بازگشت به ایران اهمیت دارد. شماها قهرمان کشوری هستید که هشتاد میلیون عاشق فوتبال دارد.

تزریق روحیه همان واژه ای است که می تواند درباره رفتارهای کی روش و شوخی های مفید و مختصرش با برخی بازیکنان در نظر گرفت تا بتواند پسران خود را برای رقابت با ستاره های فوتبال دنیا آماده کند.