به گزارش خبرنگار مهر، تور دوچرخه سواری بین المللی فیلیپین از روز گذشته در مانیل آغاز شده و قرار است در چهار مرحله پیگیری شود. مرحله اول این تور روز شنبه به دلیل ترافیک شدید از سوی میزبان لغو شد و به این ترتیب امروز تیم های شرکت کننده در مرحله دوم به رقابت پرداختند.

در پایان مرحله دوم از این تور بین المللی، رضا حسینی از تیم پیشگامان کویر یزد به عنوان بهترین نفر در رده هفتم قرار گرفت. امیر کلاه‌دوز رکابزن جوان کشورمان به عنوان نفر دهم از خط پایان گذر کرد. مهدی سهرابی سی و هشتم آروین معظمی گودرزی سی و نهم و حمید بیک خورمیزی در رده چهل و هفتم ایستادند. در این مرحله دوچرخه سواری از تیم فیلیپین اول شد نمایندگان کشورهای کره جنوبی و فیلیپین در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.