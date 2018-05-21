به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری حجت الاسلام پژمانفر رئیس فراکسیون قرآن وعترت مجلس شورای اسلامی صبح امروز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه در خبرگزاری تسنیم برگزار شد.

پژمانفر با تشریح عملکر دوساله این فراکسیون گفت: تنها راه نجات بخشی که پیش روی بشریت قرار دارد، قرآن است و ما وظیفه داریم در حوزه قانون گذاری و مجلس پیگیر مطالبات آن باشیم. به همین منظور، ساختار جدیدی با بدنه نمایندگان مجلس و تشکل های قرآنی ایجاد کردیم و از مجامع استانی یک نماینده قرآنی اختصاص داده ایم که از طریق معاونت قرآنی ارشاد کارهای شورای نظارت بر فعالیت های قرآنی را در نظر خواهیم گرفت.

رئیس بخش فراکسیون قرآن وعترت مجلس شورای اسلامی افزود: سعی کردیم ارتباطات منسجمی با شورای توسعه داشته باشیم و برنامه هایی را در خصوص فعالیت قرآنی در دو سال آینده متمرکز کنیم.

وی با اعلام بخش شورای نظارتی استان ها افزود: برای فعال کردن شورای نظارت قرآنی در استان ها هم بودجه ای درنظر گرفته شد تا تشکل های مردمی را پای کار بکشد و سالی چند نشست در سال برگزار شود.

پژمانفر به برپایی نشست های متمرکز در تهران اشاره کرد و بیان داشت: از آنجایی که فعالیت های قرآنی در کشور زیاد داریم، اگر با این نشست ها تبادل تجربه کنیم هم افزایی در حوزه فعالیت های قرآنی را شاهد خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه ساختار جدیدی جهت ایجاد و ارتباط بدنه مجلس با بدنه تشکلات قرآنی صورت گرفت، افزود: در هر استان یک نفر را به عنوان رابط استانی جهت توسعه فعالیت‌های قرآنی تعریف کردیم و در این راستا مکاتباتی از طریق وزارت کشور با تمام استانداری‌ها انجام دادیم. همچنین این رابطین به معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد مرتبط شدند تا کار شورای نظارت بر فعالیت‌های قرآنی را پیگیر باشند. بناست نشست‌های متمرکزی در تهران با حضور رابطین استانی تشکیل شود.

رئیس فراکسیون قرآن و عترت مجلس با اشاره به سایر برنامه‌های آن فراکسیون خاطرنشان کرد: برای کیفیت و ارتقای قرآن در آموزش و پرورش وزارت علوم، وزارت کار، و برخی نهادهای دیگر اقدامات و تفاهمنامه‌های متعددی با وزرای دولت تصویب کردیم. متاسفانه در حال حاضر بین ۶۵ تا ۸۰ درصد دانش‌آموزان مقطع تحصیلی توانایی روخوانی و روانخوانی قرآن را ندارند. با برنامه منسجمی که با وزارت آموزش و پرورش تدارک دیدیم پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال تحصیلی امسال ۵۰ درصد دانش‌آموزان این توانایی را کسب کنند. برای تقویت این امر بناست گواهی روخوانی و روانخوانی قرآن در پایان مقطع تحصیلی برای دانش‌آموزان صادر شود.

حجت‌الاسلام پژمانفر با اشاره به اینکه در حوزه توسعه فعالیت قرآنی جلساتی با معاون رئیس جمهور در امور اداری و استخدامی کشور برگزار کردیم افزود: طی تفاهمی که با این معاونت منعقد کردیم بناست برای کارمندان آموزش ضمن خدمت، دوره هایی در راستای تشویق به امر روخوانی و روانخوانی قرآن در نظرگرفته شود.

وی با اشاره به بودجه فراکسیون قرآن و عترت مجلس شورای اسلامی در سال ۹۶ و ۹۷ گفت: دولت برای توسعه فعالیت های قرآنی برای سال ۹۷ از ۱۰۰ میلیارد تومان مبلغ ۱۰ میلیارد اختصاص داد و در حال حاضر ۸ میلیارد تومان آن را به صندوق توسعه فعالیتهای قرآنی واریز کرده است.

پژمانفردر ادامه خاطر نشان کرد: اگر پیگیری و اصرار فراکسیون قرآن و عترت نبود ما این اعتبارات را نداشتیم همچنین در ارتباط با حمایت های این فراکسیون مساله بیمه فعالان قرآنی به مجموعه وزارت ارشاد محول شده است تا بتوانیم سهمیه بیشتر بیمه فعالان قرآنی را داشته باشیم یا در معافیات های آب و برق نشست هایی با وزیر اقتصاد داشتیم و آن را تبدیل به تفاهم نامه ای کرده تا معافیت های مالیاتی شامل تمام فعالان قرآنی شود.

وی همچنین از حضور یکی از اعضای فراکسیون در نمایشگاه بین المللی قرآن خبرداد و تصریح کرد: فراکسیون در نمایشگاه به صورت رسمی حضور پیدا خواهد کرد و تعدادی از شبها با حضور یکی از اعضا به طرح و بررسی مشکلات و مشاوره به فعالان قرآنی خواهد پرداخت.

پژمانفر در پایان با اعلام راه ارتباطی باخود افزود: سایت http://pejmanfar.com/ پایگاهی است که تمامی جامعه قرآنی میتوانند از طریق آن با بنده ارتباط داشته و مشکلات و نقطه نظرات خود را مطرح کنند.