تسهیل در روند صدور مجوزهای سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال درهمدان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توصیفیان ظهر دوشنبه در دیدار با سرمایه گذاران بخش خصوصی بابیان اینکه تسهیل روند سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان همدان اولویت کاری مسئولین استان است، گفت: حمایت بیش از پیش از بخش خصوصی از اولویت‌های دولت دوازدهم است.

وی گفت: تسهیل روند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طرح‌های اشتغالزای استان همدان در اولویت کاری مسئولین است.

توصیفیان گفت: ایجاد زیرساخت های مورد نیاز سرمایه گذاری و تسهیل در روند صدور مجوزها برای سرمایه گذاری در راستای ایجاد اشتغال از دغدغه های مهم مسئولان استان است.

وی افزود: در راستای تحقق شعار سال در کنار تسهیلاتی که دولت پرداخت می کند، سرمایه گذارانی که بدون اتکاء به تسهیلات دولتی از طریق سرمایه خود در راستای اشتغال زایی قدم بردارند از حمایت لازم برخوردار خواهند شد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان بابیان اینکه در روند حمایت از سرمایه گذاری و تولیدات داخلی تنها خرید تولیدات ملی کافی نیست، گفت: باید در مرحله اول چالش ها و مشکلات سرمایه گذاران و صنعتکاران مورد شناسایی قرار گرفته و برای رفع مشکلات موجود سیاست ها و برنامه های مؤثر و ارزشمندی مدنظر قرار گرفته شود.

وی سپس با اشاره به اینکه رفع موانع تولید، رسالت دستگاه های اجرایی در مسیر توسعه و رشد اقتصادی و نیز تداوم فعالیت صنایع است، ادامه داد: تمام دستگاه ها و سازمان ها به نحوی در این مسئله نقش دارند.

توصیفیان با تاکید بر اینکه چندسال پیش قانون رفع موانع تولید در مجلس تصویب شد، گفت: باید موانع تولید رفع شود تا بخش خصوصی جان بگیرد و سرمایه گذاران چه داخلی و چه خارجی بتوانند سرمایه گذاری کنند.

وی افزود: تشویق برای جلب سرمایه گذاران بخش های تولیدی و جذب سرمایه های آنان درراستای ایجاد اشتغال و توسعه پایدار اقتصادی از رویکردهای اصلی دولت است.