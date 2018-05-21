به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند پیش از ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های سالروز فتح خرمشهر اظهار داشت: سوم خرداد روز بزرگی در تاریخ ایران اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه در دوران دفاع مقدس شاهد رشادت و دلاورمردی مردم در همه نقاط استان بودیم، اضافه کرد: در حماسه فتح خرمشهر شاهد ایمان، معنویت و ایثارگری مردم و نیروهای مسلح بودیم.

استاندار بوشهر با اشاره به اینکه فتح خرمشهر همه موازنه‌ها و معادله‌های داخلی و خارجی را به هم زد تصریح کرد: این حماسه در بخش‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و نظامی تاثیر بالایی داشت.

وی با اشاره به اینکه سوم خرداد روز تحقق وعده الهی است، ادامه داد: حماسه آزادی خرمشهر با لطف خدا محقق شد و رزمندگان اسلام در مقابل دشمنی که همه دنیا پشتیبان او بودند، به پیروزی رسیدند.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر نیز اظهار داشت: برنامه‌های مختلف و متنوعی به مناسبت سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر در استان بوشهر برگزار می‌شود.

سردار غلامعلی کفاش از بومی‌سازی اجرای نمایش عملیات بیت‌المقدس خبر داد و خاطرنشان کرد: دو گردان از استان بوشهر در عملیات بیت‌المقدس حضور داشتند و استان بوشهر ۸۷ شهید را در این عملیات تقدیم انقلاب اسلامی کرد.

وی اضافه کرد: امسال برنامه‌های سوم خرداد در استان بوشهر بر عهده ارتش است و برنامه‌هایی چون تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و عملیات بیت المقدس، دیدار و سرکشی از خانواده شهدا و غبارروبی گلزار شهدا در دستور کار است.

فرمانده پایگاه دریایی ارتش جمهوری اسلامی در بوشهر نیز با تاکید بر لزوم برگزاری باشکوه مراسم سوم خرداد در استان بوشهر اظهار داشت: حماسه آزادسازی خرمشهر تا همیشه ماندگار خواهد ماند.

امیر دریادار بابک امینی خواستار نامگذاری فرودگاه بوشهر به نام دریادار شهید ابراهیم همتی فرمانده ناوچه پیکان شد و افزود: همه دستگاه‌ها باید در زمینه تقدیر از حماسه سازان دوران دفاع مقدس تلاش کنند.