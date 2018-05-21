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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۴:۵۸

طبق اعلام مرکز آمار؛

بیشترین آلایندگی از دی اکسید کربن متعلق به نیروگاه‌ها است

بیشترین آلایندگی از دی اکسید کربن متعلق به نیروگاه‌ها است

از کل انتشار آلاینده گاز دی اکسید کرین (۵۸۶ میلیون تن)، ۶۰ درصد به گاز طبیعی، ۱۵ درصد به نفت گاز (گازوئیل)، ١١ درصد به بنزین و ٩ درصد به نفت کوره اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، بر اساس سالنامه آماری کشور (آخرین سال ١٣٩۵)، میزان انتشار گاز آلاینده دی‌اکسید کربن (co٢) در کشور در سال ۱۳۹۴، ۵۸۶ میلیون تن بوده است که ٣٠ درصد آن از نیروگاه‌های تابع وزارت نیرو، بخش خصوصی و صنایع بزرگ، ۲۵ درصد آن از حمل و نقل، ۲۴ درصد آن از بخش خانگی، تجاری و عمومی و ۱۶ درصد آن از بخش مصرف انواع سوخت در صنعت بوده است.

از کل انتشار آلاینده گاز دی اکسید کرین (۵۸۶ میلیون تن)، ۶۰ درصد به گاز طبیعی، ۱۵ درصد به نفت گاز (گازوئیل)، ١١ درصد به بنزین و ٩ درصد به  نفت کوره اختصاص دارد.

از کل ۶۰ درصد آلاینده گاز دی اکسید کربن (co٢) ناشی از گاز طبیعی در کشور (۳۵۱ میلیون تن) ۳۶ درصد متعلق به نیروگاه‌ها، ٣٣ درصد به مصرف انواع سوخت خانگی، تجاری و عمومی، و ٢٣ درصد به بخش صنعت تعلق دارد.

کد مطلب 4302509
سمیه رسولی

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