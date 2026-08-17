تضمین امنیت کنکور رکن اصلی تحقق عدالت آموزشی/ برخورد قانونی با تقلب

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بشیری رئیس مرکز حراست سازمان سنجش آموزش کشور روز دوشنبه ۲۶ مرداد ماه در نشست هماهنگی مسئولان حفاظت حوزه های اصلی و فرعی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ که با حضور بیش از یک هزار و ۷۰۰ نفر از عوامل و مسئولان حفاظتی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ برگزار شد، گفت: تضمین امنیت و سلامت آزمون رکن اصلی تحقق عدالت آموزشی است.

وی تاکید کرد: چرا که آزمون سراسری یکی از سرنوشت سازترین آزمون ها بوده و بزرگترین و مهمترین آزمون علمی کشور است که نیازمند ده ها عملیات فنی اجرایی و تعاملات گسترده در دورترین نواحی کشور است. متقاضیان آزمون سراسری از شما عزیزان توقع دارند که تقلب یا تخلف احتمالی را در نطفه شناسایی کرده و برخورد قانونی و قاطع کنید تا حقی از متقاضیانی که با تکیه بر توان علمی خود در آزمون شرکت کرده اند، ضایع نشود.

رئیس مرکز حراست سازمان سنجش یادآور شد: اجرای مطلوب مسئولیت ما در گرو رصد کامل مراحل قبل، حین و بعد از برگزاری آزمون است تا بتوانیم از اعتماد قشر جوان و آینده ساز کشور که بزرگترین سرمایه ما هستند صیانت کنیم ضمن آنکه متقاضیان و والدین این عزیزان باید مراقب باشند تحت تأثیر تبلیغات کذب قرار نگیرند.

وی با تاکید بر این که با همکاری نیروهای انتظامی و امنیتی اشراف کاملی بر فعالیت‌های افراد و گروه‌های مدعی تقلب وجود دارد بار دیگر از متقاضیان و والدین آنها خواست برای جلوگیری از تبعات سنگین و مشکلات بعدی هر چه سریع‌تر از گروه‌ها و کانال‌های مدعی تقلب خارج شوند و سرنوشت خود را به سوداگران و کلاهبرداران کنکور گره نزنند و معدود متقاضیانی که وارد شبکه‌های مدعی تقلب و تضمین قبولی شده‌اند هر چه سریع‌تر از این شبکه‌ها خارج شوند تا مشمول مجازات‌های سنگین قانونی نشوند.

بشیری خاطرنشان کرد: طبق ماده ۵ و ۶ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، همراه داشتن و استفاده از هرگونه وسایل غیرمجاز ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار مثل تلفن همراه، انواع ساعت‌ها، دستبندها، پیجر، هندزفری، انواع گیرنده های الکترونیکی موجب محرومیت از یک تا ده سال از آزمون می‌شود.