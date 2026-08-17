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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۳

تضمین امنیت کنکور رکن اصلی تحقق عدالت آموزشی/ برخورد قانونی با تقلب

تضمین امنیت کنکور رکن اصلی تحقق عدالت آموزشی/ برخورد قانونی با تقلب

رئیس مرکز حراست سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید اهمیت سلامت آزمون گفت: تضمین امنیت و سلامت آزمون سراسری رکن اصلی تحقق عدالت آموزشی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بشیری رئیس مرکز حراست سازمان سنجش آموزش کشور روز دوشنبه ۲۶ مرداد ماه در نشست هماهنگی مسئولان حفاظت حوزه های اصلی و فرعی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ که با حضور بیش از یک هزار و ۷۰۰ نفر از عوامل و مسئولان حفاظتی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ برگزار شد، گفت: تضمین امنیت و سلامت آزمون رکن اصلی تحقق عدالت آموزشی است.

وی تاکید کرد: چرا که آزمون سراسری یکی از سرنوشت سازترین آزمون ها بوده و بزرگترین و مهمترین آزمون علمی کشور است که نیازمند ده ها عملیات فنی اجرایی و تعاملات گسترده در دورترین نواحی کشور است. متقاضیان آزمون سراسری از شما عزیزان توقع دارند که تقلب یا تخلف احتمالی را در نطفه شناسایی کرده و برخورد قانونی و قاطع کنید تا حقی از متقاضیانی که با تکیه بر توان علمی خود در آزمون شرکت کرده اند، ضایع نشود.

رئیس مرکز حراست سازمان سنجش یادآور شد: اجرای مطلوب مسئولیت ما در گرو رصد کامل مراحل قبل، حین و بعد از برگزاری آزمون است تا بتوانیم از اعتماد قشر جوان و آینده ساز کشور که بزرگترین سرمایه ما هستند صیانت کنیم ضمن آنکه متقاضیان و والدین این عزیزان باید مراقب باشند تحت تأثیر تبلیغات کذب قرار نگیرند.

وی با تاکید بر این که با همکاری نیروهای انتظامی و امنیتی اشراف کاملی بر فعالیت‌های افراد و گروه‌های مدعی تقلب وجود دارد بار دیگر از متقاضیان و والدین آنها خواست برای جلوگیری از تبعات سنگین و مشکلات بعدی هر چه سریع‌تر از گروه‌ها و کانال‌های مدعی تقلب خارج شوند و سرنوشت خود را به سوداگران و کلاهبرداران کنکور گره نزنند و معدود متقاضیانی که وارد شبکه‌های مدعی تقلب و تضمین قبولی شده‌اند هر چه سریع‌تر از این شبکه‌ها خارج شوند تا مشمول مجازات‌های سنگین قانونی نشوند.

بشیری خاطرنشان کرد: طبق ماده ۵ و ۶ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، همراه داشتن و استفاده از هرگونه وسایل غیرمجاز ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار مثل تلفن همراه، انواع ساعت‌ها، دستبندها، پیجر، هندزفری، انواع گیرنده های الکترونیکی موجب محرومیت از یک تا ده سال از آزمون می‌شود.

کد مطلب 6919411

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