بیانیه پنتاگون درباره تولید «تام‌ هاوک» توسط شرکت آمریکایی «ریتیون»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ما قراردادی به ارزش تقریبی ۲۳ میلیارد دلار را برای تسریع در تولید موشک های «تام هاوک» به شرکت آمریکایی «ریتیون» (Raytheon) واگذار کردهایم.
در بیانیه صادره از سوی وزارت جنگ آمریکا در این خصوص ادعا شده است: از تولیدکنندگان تسلیحات خواسته ایم تا تولید مهمات را افزایش دهند. قرارداد تولید موشک تام هاوک توانایی ما را برای تجهیز شاخه های مختلف نیروهای نظامی مان ارتقا میدهد و برتری رزمی پایدار نیروهایمان را تضمین میکند!
پنتاگون در این باره مدعی شد: قرارداد تولید موشک تام هاوک به سرعت قابلیت های مورد نیاز برای مقابله با تهدیدات نوین را نیز فراهم می کند!
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