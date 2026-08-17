ویتکاف و کوشنر بار دیگر با پیشنهادهای جدید راهی سفر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته اولگ کارپوویچ، مدیر یکی از بخشهای «آکادمی دیپلماتیک موسسه دولتی روابط بینالملل مسکو» (MGIMO) و عضو وابسته «آکادمی آموزش روسیه» در گفتگو با خبرگزاری تاس، انتظار میرود استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به همراه جرد کوشنر داماد رئیسجمهور، با پیشنهادهایی ملموس برای حل بحران اوکراین وارد مسکو شوند.
کارپوویچ تأکید کرد: ویتکاف و کوشنر دست خالی نمی آیند؛ آن ها ایده های مشخصی به همراه دارند. سفر آن ها بدون پیشنهادهای عملی، بی فایده خواهد بود. آن ها در نقش میانجی عمل می کنند و به دیپلماسی رفت و برگشتی مشغول هستند.
وی سپس در ادامه اضافه کرد: جناح های گوناگونی در حلقه اطرافیان ترامپ وجود دارند. برخی طرفدار عادیسازی روابط با روسیه هستند، در حالی که برخی دیگر با روسیه مخالف بوده و از اوکراین حمایت میکنند. این کشمکش داخلی در دولت، دلیل تفاوت مواضع رئیسجمهور ترامپ و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه است. ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، اعلام کرده است که باید به ریشههای مناقشه اوکراین پرداخته شود. اهداف اولیه عملیات ویژه نظامی تغییری نکردهاند و باید محقق شوند.
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