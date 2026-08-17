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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۷

تأمین آب پایدار سمنان نیازمند مدیریت منابع و همکاری بین‌بخشی است

تأمین آب پایدار سمنان نیازمند مدیریت منابع و همکاری بین‌بخشی است

سمنان- فرماندار سمنان با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع آبی و جبران کسری آب گفت: تأمین پایدار آب نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، اجرای مصوبات، همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان عصر دوشنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب سمنان در محل فرمانداری این شهرستان، تأمین آب پایدار را یکی از مهم‌ترین مسائل سمنان دانست و افزود: همکاری و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت منابع آبی مورد تأکید است.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در تأمین آب شرب و کشاورزی یادآور شد: جبران کسری آب و مدیریت مصرف، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اتخاذ راهکارهای عملیاتی است و در این مسیر باید از ظرفیت تمامی دستگاه‌ها و نهادهای شهرستان استفاده شود.

فرماندار سمنان با بیان اینکه مدیریت تنش آبی بدون همکاری بین‌بخشی امکان‌پذیر نیست، ادامه داد : مدیریت صحیح منابع آب نیازمند عزم جدی دستگاه‌های اجرایی و همراهی مجموعه‌های مرتبط است تا بتوان برای تأمین پایدار آب و کاهش آثار ناشی از کمبود منابع، اقدامات مؤثری انجام داد.

صمیمیان همچنین تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی را از الزامات مدیریت منابع آبی عنوان کرد و توضیح داد: در کنار اقدامات اجرایی و نظارتی، فرهنگ‌سازی برای مصرف بهینه آب و جلب مشارکت مردم باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: همراهی مردم در مدیریت مصرف آب، در کنار اقدامات دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تنش آبی و حرکت شهرستان به سمت امنیت پایدار آبی داشته باشد.

فرماندار سمنان در پایان بر اجرای دقیق مصوبات شورای حفاظت از منابع آب تأکید کرد و افزود: رعایت الزامات و مصوبات این شورا را برای مدیریت اصولی منابع آبی شهرستان ضروری است.

کد مطلب 6919422

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