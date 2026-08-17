به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان عصر دوشنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب سمنان در محل فرمانداری این شهرستان، تأمین آب پایدار را یکی از مهم‌ترین مسائل سمنان دانست و افزود: همکاری و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت منابع آبی مورد تأکید است.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در تأمین آب شرب و کشاورزی یادآور شد: جبران کسری آب و مدیریت مصرف، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اتخاذ راهکارهای عملیاتی است و در این مسیر باید از ظرفیت تمامی دستگاه‌ها و نهادهای شهرستان استفاده شود.

فرماندار سمنان با بیان اینکه مدیریت تنش آبی بدون همکاری بین‌بخشی امکان‌پذیر نیست، ادامه داد : مدیریت صحیح منابع آب نیازمند عزم جدی دستگاه‌های اجرایی و همراهی مجموعه‌های مرتبط است تا بتوان برای تأمین پایدار آب و کاهش آثار ناشی از کمبود منابع، اقدامات مؤثری انجام داد.

صمیمیان همچنین تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی را از الزامات مدیریت منابع آبی عنوان کرد و توضیح داد: در کنار اقدامات اجرایی و نظارتی، فرهنگ‌سازی برای مصرف بهینه آب و جلب مشارکت مردم باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: همراهی مردم در مدیریت مصرف آب، در کنار اقدامات دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تنش آبی و حرکت شهرستان به سمت امنیت پایدار آبی داشته باشد.

فرماندار سمنان در پایان بر اجرای دقیق مصوبات شورای حفاظت از منابع آب تأکید کرد و افزود: رعایت الزامات و مصوبات این شورا را برای مدیریت اصولی منابع آبی شهرستان ضروری است.