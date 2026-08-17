به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر ذاکری هرندی، ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه حفاظت از حریم منابع آب شرب استان کرمان، با هشدار نسبت به تبعات بحران فرونشست در استان اظهار داشت: نگاه ما حفظ سفرههای آب زیرزمینی است و چنانچه مدیریت صحیحی بر این منابع اعمال نشود، دامنه بحران روزبهروز گسترش خواهد یافت.
وی با اشاره به اقدامات جدید مبتنی بر بند ۳ ماده ۳۹ قانون برنامه هفتم توسعه افزود: استفاده از آبهای نامتعارف برای صنایع در دستور کار قرار گرفته و صنایعی که مشمول این طرح میشوند، ملزم خواهند بود در آینده نزدیک آب مورد نیاز خود را از این منابع جایگزین تأمین کنند.
ذاکری، با تأکید بر لزوم همسوسازی توسعه صنعتی، کشاورزی و پرورش طیور با اصول زیستمحیطی تصریح کرد: همه مصوبات کارگروه با رعایت کامل ضوابط ارزیابی زیستمحیطی و صیانت از حریم چاههای آب منطقهای بررسی میشوند و در کنار حفظ منابع آب، هرگز نباید به بهانه محدودیتها، روند تولید متوقف شود، بلکه باید میان توسعه و پایداری تعادل برقرار کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با قدردانی از دغدغهمندی کارشناسان شرکت آب منطقهای و حفاظت محیط زیست گفت: امیدواریم پروژههای انتقال آب خلیج فارس و بهرهگیری از آبهای نامتعارف، تحولی اساسی در مسیر حفظ منابع آب زیرزمینی استان کرمان ایجاد کرده و افق روشنی برای زیستبومی پایدار و توسعهای متوازن ترسیم نماید.
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