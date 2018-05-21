ذبیح الله غریب در گفت گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه چهار واحد تولید روغن گیاهی در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کند، اظهار داشت: این کارخانه های تولید روغن، دانه های روغن کلزا، کنجد و تخمه آفتابگردان را فرآوری می کنند.
وی بیان کرد: سالانه هشت هزار تن روغن توسط این واحدهای تولیدی در چهارمحال وبختیاری تولید می شود.
هشت هزار تن روغن در چهارمحال وبختیاری تولید می شود
رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: چهارمحال و بختیاری یکی از استان های برتر در تولید دانه روغنی کلزا است.
وی بیان کرد: این استان توانایی تبدیل به یکی از استان های تولید روغن کشور را دارد.
رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: جذب سرمایه گذار در بخش فرآوری محصولات کشاورزی از جمله روغن کشی در این استان ضرورت دارد.
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