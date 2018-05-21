به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، «حنان عشراوی» عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین به افتتاح سفارت پاراگوئه در قدس واکنش نشان داد.

وی اعلام کرد: این اقدام تحریک آمیز و غیر مسئولانه به مثابه نقض آشکار و عامدانه قوانین و قطعنامه های بین المللی و در راستای خط مشی توطئه گرانه ای است که پاراگوئه در دنباله روی از آمریکا و گواتمالا با هدف تثبیت اشغالگری است.

عشراوی از رئیس جمهور پاراگوئه خواست که از تصمیم غیر اخلاقی خود صرف نظر کند و گامهای جدی و فعالی برای بازخواست رژیم اشغالگر اسرائیل به خاطر جنایاتش و نقض حقوق بشر بردارد.

وی گفت: پاراگوئه باید در کنار عدالت و کرامت قرار گیرد و در راستای تقویت فرصت صلح و ثبات به جای دامن زدن به خشونت و بی ثباتی در منطقه و خارج آن گام بردارد.