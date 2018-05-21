حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پنجمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور در اجرای ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۸ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی منضم به بخشنامه شماره ۹۷۵۷-۹۳-۲۰۰ تاریخ ۱۳ مهر ۹۳ برگزار می شود.

توکلی یادآور شد: کلیه متقاضیانی که تاکنون ثبت نام کرده اند می توانند با توجه به توضیحات اعلام شده در اصلاحات نسبت به ویرایش اطلاعات خود تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۷ اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین متقاضیانی که تاکنون ثبت نام نکرده اند نیز می توانند با توجه به اصلاحات و دفترچه راهنمای ثبت نام تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۷ در این آزمون ثبت نام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش افزود: سری دوم اصلاحات دفترچه راهنمای ثبت نام از بعد از ظهر شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه بر روی سایت سازمان سنجش منتشر شده است و داوطلبان در زمان ثبت نام باید به این اصلاحات توجه کنند.

وی با اشاره به میزان ظرفیت جذب در پنجمین امتحان استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی در سال ۱۳۹۷ گفت: مجموعاً ۱۸ هزار و ۲۰۷ نفر در ۹ دستگاه اجرایی جذب می شوند و تا ساعت ۱۴ امروز ۳۱ اردیبهشت ماه تعداد ۳۲۲ هزار و ۹۴۳ داوطلب در این آزمون ثبت نام کرده اند.

توکلی خاطرنشان کرد: پنجمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی در سال ۱۳۹۷ در روز ۱۵ تیرماه ۹۷ برگزار می شود و کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای ۱۲ تا ۱۴ تیرماه ۹۷ بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد و داوطلبان می توانند پرینت آن را تهیه کنند.