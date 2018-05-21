حساب ویژه ای روی کاراته باز کرده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر که عصر امروز برای دیدار با اعضای تیم ملی کاراته در آکادمی ملی المپیک به اردوی این تیم سر زده بود افزود: کاراته استعداد و ظرفیت زیادی دارد و این را در عمل با درخشش در رقابت های مختلف به اثبات رسانده و شما اعضای تیم ملی کاراته عصاره یک جمعیت چند هزار نفره، بخصوص نخبگان و برگزیدگان این رشته هستید. رقابتها مهم و بزرگی پیش رو داریم که بازیهای آسیایی جارکارتا و قهرمانی جهان مهمترین آنهاست و بسیار خوشحالم که در این جمع حضور دارم.

وی ادامه داد: در بازیهای المپیک، مدال طلا اهمیت بیشتری نسبت به نقره و برنز دارد چرا که باعث رشد و ارتقاء کاروان ورزشی یک کشور می‌شود به همین دلیل ما نیز جوایز مدال طلا را به نحو چشمگیری افزایش دادیم تا ورزشکارانی که این مدال را کسب می کنند به ارزش زحمات خود پی برده و به آن افتخار کنند.

وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: حساب ویژه ای روی کاراه بازکرده ایم، کاراته مادر ورزشهای رزمی در ایران است و اعتقاد دارم استعدادهای ویژه ای در این رشته وحود دارد. زمانی که کاراته المپیکی شد بسیار خوشحال شدم، چرا که یقین دارم در المپیک ۲۰۲۰ مدالهای خوش رنگی کسب می کنیم.

سلطانی فر با تاکید بر اینکه درعرصه ورزش، شایعات زیاد است، اظهار داشت: ما با توجه به همان قولی که دادیم از افتخارآفرینان ورزش کشور بر اساس آئین نامه موجود با اهداء سکه تجلیل خواهیم کرد هر چند این مراسم با تاخیر انجام می‌شود اما فردا در مراسمی با حضور رئیس جمهور حواله جوایز به قهرمانان اهدا خواهد شد و پس از چند روز می توانند جوایز خود را دریافت کنند.

وی تصریح کرد: همگرایی و هماهنگی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک بالاست و با آرامش، حمایت و پشتیبانی ورزشکاران صورت می گیرد. معتقدم در جامعه ای که تنش زیاد باشد، در هیچ عرصه ای پیشرفت صورت نخواهد گرفت. از شما می خواهم با انگیزه بیشتر و مضاعف به تمرینات خود ادامه داده و برای کسب افتخار تلاشکنید.

سلطانی فر در مورد استخدام قهرمانان نیز گفت: ما پیگیر مسائل شخصی قهرمانان بوده و آینده آنها برای ما اهمیت دارد. در این رابطه پیگیری لازم صورت گرفته و در حال اصلاح مصوبه مربوطه هستیم چرا که در مصوبه قبلی استخدام قهرمانان با مدارک و تخصص های ورزشی امکانپذیر نبود و با رفع این مشکل روند استخدام قهرمانان تسریع خواهد شد.

وزیر ورزش در پاسخ به سئوالی در مورد وضعیت قرارداد کی روش تنها به گفتن این جمله که فدراسیون فوتبال تصمیم گیرنده است بسنده کرد و از اظهارنظر در مورد نتایج تیم ملی در روسیه خودداری کرده و گفت: ما وظیفه داشتیم امکانات در اختیار تیم ملی قرار داده و از این تیم حمایت کنیم که این کار نیز به نحو احسن انجام شده است. باید منتظر ۲۵ خرداد و اولین بازی تیم ملی در روسیه باشیم.