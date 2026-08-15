به گزارش خبرنگار مهر، حسن رستم‌زاد بعد از ظهر شنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار و آرد و نان استان، با تأکید بر ضرورت تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری اظهار کرد: نباید سرمایه‌گذاران را در پیچ‌وخم بروکراسی اداری و استعلام‌های متعدد گرفتار کرد، چراکه طولانی شدن فرآیندها موجب خستگی و انصراف آنان می‌شود.

وی افزود: مدیران باید بخش مهمی از توان و ظرفیت خود را برای جذب سرمایه‌گذار و تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری در استان به کار بگیرند و همه دستگاه‌های اجرایی نیز برای رفع موانع موجود پای کار باشند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان گفت: کرمانشاه از قابلیت‌های فراوان اقتصادی برخوردار است و با مدیریت صحیح، کار کارشناسی و حضور جدی مدیران اقتصادی می‌توان بخش مهمی از این ظرفیت‌ها را به فعلیت رساند.

رستم‌زاد تصریح کرد: نباید سرمایه‌گذار را از یک دستگاه به دستگاه دیگر فرستاد و او را گرفتار استعلام‌های متعدد و رفت‌وآمدهای غیرضروری کرد؛ بلکه دستگاه‌های مختلف باید با هماهنگی و هم‌افزایی، مسیر سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی استان را هموار کنند.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت نهادها و مجموعه‌های اقتصادی توانمند کشور برای توسعه آبزی‌پروری و شیلات تأکید کرد و گفت: برخی مجموعه‌ها تجربه و ظرفیت قابل توجهی در این حوزه دارند و باید از علاقه‌مندی آنان برای سرمایه‌گذاری در کرمانشاه استفاده شود.

معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به ضرورت تقویت زنجیره تولید مرغ گوشتی و تخم‌مرغ اظهار کرد: کرمانشاه ظرفیت‌های مناسبی در این زمینه دارد و باید با نگاهی جامع و بلندمدت، زمینه تأمین پایدار نیاز استان فراهم شود.

رستم‌زاد درباره وضعیت بازار نیز گفت: شرایط بازار نیازمند کنترل و نظارت دقیق‌تر است و همه دستگاه‌های مسئول باید برای تقویت نظارت‌ها و برخورد با تخلفات همکاری کنند. البته نظارت به معنای سخت‌گیری بی‌مورد نسبت به مردم، اصناف و بازاریان نیست و باید شرایط فعالیت آنان نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در زمینه تأمین کالاهای اساسی در استان مشکل خاصی وجود ندارد، افزود: این روند باید با جدیت ادامه یابد و موضوعاتی مانند آرد و توسعه نان کامل نیز با توجه به مطالبه عمومی مردم دنبال شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه بر افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در حوزه مرز، واردات و صادرات تأکید کرد و گفت: اگر دستگاه‌های استان دست به دست هم دهند و برای حل مشکلات پای کار باشند، بخش قابل توجهی از مسائل موجود قابل حل خواهد بود.

رستم‌زاد با اشاره به عملکرد استاندار کرمانشاه در ایام اربعین گفت: با تلاش همه دستگاه‌ها و در رأس آن استاندار، با وجود افزایش قابل توجه حجم زائران، خدمات مطلوبی در استان و مرز خسروی ارائه شد و کیفیت خدمات نیز ارتقا یافت.

وی افزود: وزیر کشور نیز به نمایندگی از دولت از استاندار و مردم کرمانشاه به دلیل خدمات ارائه‌شده در ایام اربعین تقدیر کرد و مرز خسروی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت.

معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه همچنین با اشاره به حضور میدانی استاندار در روزهای اخیر اظهار کرد: در روزهایی که بسیاری از مدیران در تعطیلات بودند، استاندار همچنان در میدان حضور داشت و امور استان را پیگیری می‌کرد؛ حتی روز جمعه نیز در برنامه‌های فرهنگی و اجرایی حضور داشت.

رستم‌زاد تأکید کرد: این میزان حضور و تلاش استاندار باید برای همه مدیران استان الگو باشد و وقتی نفر اول مدیریت استان برای حل مسائل پای کار است، سایر دستگاه‌های اجرایی نیز باید متناسب با شرایط و نیازهای کرمانشاه در میدان باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت ساماندهی سفر مدیران کل استان به تهران تأکید کرد و گفت: این سفرها ممنوع نیست، اما باید هدفمند و در راستای جذب اعتبار، بودجه و پیگیری امور استان انجام شود و خروجی مشخصی برای کرمانشاه داشته باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه همچنین بر پیگیری ویژه برخی مسائل امنیت قضایی و کارشناسی تأکید کرد و افزود: جلسات کارگروه‌ها باید به جای ارائه صرف گزارش، زمینه حل مسائل و مشکلات را فراهم کنند.

رستم‌زاد با اشاره به ظرفیت بخش خصوصی استان گفت: فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی و مجموعه‌های حوزه صنعت و معدن با جدیت پای کار هستند و می‌توان از ظرفیت این بخش برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: کرمانشاه سرشار از مواهب و ظرفیت‌های خدادادی است، اما برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها باید مدیریت صحیح، هماهنگی دستگاه‌ها، کار کارشناسی و تسهیل فرآیندهای اداری در دستور کار قرار گیرد.