به گزارش خبرگزاری مهر، اجراخوانی نمایشنامه «آیِ بی‌کلاه، آی با کلاه» اثر غلامحسین ساعدی، به کارگردانی درسا رضایی که ۲۷‌ تیر در خانه نمایش مهرگان روی صحنه رفته بود، با استقبال مخاطبان تمدید شد. این اجرا امشب ۲۴ مرداد نیز با اتمام ظرفیت سالن در خانه نمایش مهرگان، سالن شماره ۳ روی صحنه می‌رود.

محمدجواد ‌خان ‌محمدی، مهدی حافظی، مارال ‌حسن ‌زاده، علیرضا حیدری، عرفان ‌چراغی، رضا ‌پهلوان، مستانه ‌وثوق، درسا ‌رضایی و سید ‌محمدیونس ‌هاشمی به ترتیب، نقش‌خوانان این اجرا هستند.

در خلاصه این اثر آمده است: «شاید همه وقتی خطر را باور کنند که فرصتی برای فرار باقی نمانده باشد.»

از دیگر عوامل این اجرا می‌توان به دستیار کارگردان: میتیکا محمدی، محمدجواد خان ‌محمدی، دستیار لباس: میتیکا محمدی، ساخت تیزر: علیرضا حیدری، عکاس: سارینا ابوطالبی، مدیر فنی و نور: حمید سلامی، مجری طرح: محمد سجاد رشیدی، مدیر پروژه: امین اسلامی اشاره کرد.