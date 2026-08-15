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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۱۶

وزارت اقتصاد صرفاً مسئول انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی است

وزارت اقتصاد صرفاً مسئول انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی است

معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی ارتباطی با تغییر قیمت بنزین ندارد، گفت: وزارت اقتصاد مسئولیتی در تعیین نرخ حامل‌های انرژی ندارد.

مرتضی زمانیان، معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در واکنش به سوال خبرنگار مهر پیرامون گمانه‌زنی‌های اخیر درباره تغییر قیمت بنزین اظهار داشت: مسئولیتی که بر اساس مصوبه هیات وزیران بر عهده وزارت اقتصاد گذارده شده، صرفا انتقال سهمیه از کارت سوخت به کارت‌های بانکی است که بر این باور هستیم از طریق ایجاد انعطاف و شفافیت توان دولت در سیاستگذاری بنزین را به نحو چشمگیری افزایش خواهد داد.

وی در ادامه با اشاره به این که تعیین نرخ بنزین یک تصمیم دستگاهی نیست گفت، تصمیمات مربوط به سهمیه و نرخ در مورد بنزین در کارگروهی اتخاذ شده و هیچ دستگاهی به تنهایی رکن تصمیم‌گیر نیست. در این کارگروه دستگاه‌های مختلف سیاستگذار، اجرایی، امنیتی و رسانه‌ای حضور دارند.

زمانیان در ادامه درباره پروژه انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی گفت: این پروژه در پی مصوبه هیأت دولت و با هدف انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی در حال پیگیری است و اجرای آن به معنای تغییر نرخ و سهمیه بنزین نیست.

به گفته وی وزارت امور اقتصادی و دارایی با جدیت در حال پیگیری اجرایی‌سازی این تکلیف قانونی است.

کد مطلب 6917398
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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