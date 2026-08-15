وزارت اقتصاد صرفاً مسئول انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی است

مرتضی زمانیان، معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در واکنش به سوال خبرنگار مهر پیرامون گمانه‌زنی‌های اخیر درباره تغییر قیمت بنزین اظهار داشت: مسئولیتی که بر اساس مصوبه هیات وزیران بر عهده وزارت اقتصاد گذارده شده، صرفا انتقال سهمیه از کارت سوخت به کارت‌های بانکی است که بر این باور هستیم از طریق ایجاد انعطاف و شفافیت توان دولت در سیاستگذاری بنزین را به نحو چشمگیری افزایش خواهد داد.

وی در ادامه با اشاره به این که تعیین نرخ بنزین یک تصمیم دستگاهی نیست گفت، تصمیمات مربوط به سهمیه و نرخ در مورد بنزین در کارگروهی اتخاذ شده و هیچ دستگاهی به تنهایی رکن تصمیم‌گیر نیست. در این کارگروه دستگاه‌های مختلف سیاستگذار، اجرایی، امنیتی و رسانه‌ای حضور دارند.

زمانیان در ادامه درباره پروژه انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی گفت: این پروژه در پی مصوبه هیأت دولت و با هدف انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی در حال پیگیری است و اجرای آن به معنای تغییر نرخ و سهمیه بنزین نیست.

به گفته وی وزارت امور اقتصادی و دارایی با جدیت در حال پیگیری اجرایی‌سازی این تکلیف قانونی است.