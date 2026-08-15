۴۶.۳ درصد اعتبارات سفر و نفت کهگیلویه و بویراحمد جذب نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، انتظام سهمگین عصر شنبه در ششمین نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان، با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف اعتبارات باقیمانده، اظهار کرد: موضوع رسوب و ماندگاری اعتبارات و موانعی که دستگاهها برای جذب منابع دارند، قابل پذیرش است، اما باید توجه داشت که ارزش اعتبارات باقیمانده نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
وی افزود: از مجموع ۴۶۶۰ میلیارد تومان اعتبارات سفر دولت سیزدهم و مسئولیتهای اجتماعی نفت، تاکنون ۲۵۰۰.۷ میلیارد تومان جذب شده است و دستگاههای اجرایی باید برای جذب مابقی منابع تا پایان مهلت قانونی تلاش کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت دستگاههای اجرایی، گفت: ادارهکل راه و شهرسازی استان از مجموع ۷۲۴.۶ میلیارد تومان اعتبار مصوب، ۶۹.۴ درصد را جذب کرده و حدود ۳۰ درصد اعتبار این دستگاه همچنان باقی مانده است.
سهمگین بر ضرورت ارائه برنامه دستگاههای اجرایی برای تعیین تکلیف اعتبارات باقیمانده تأکید کرد و افزود: دستگاهها باید در کوتاهترین زمان ممکن راهکار و برنامه عملیاتی خود را برای جذب اعتبارات ارائه کنند تا منابع به مرحله برگشت نرسد.
وی با اشاره به محدودیت زمانی تا پایان شهریورماه، تصریح کرد: جذب اعتبارات باید با جدیت دنبال شود و دستگاهها نباید اجازه دهند منابع اختصاصیافته به دلیل پایان سال مالی برگشت بخورد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همچنین با اشاره به اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی شرکت نفت، گفت: دستگاهها و فرمانداریها باید طرحهای پیشنهادی خود را مطابق آییننامه مربوطه در سامانه «سکوی یکپارچه مالی دولت» بارگذاری کنند.
سهمگین ادامه داد: اولویت در تخصیص اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی نفت با طرحهای تکمیلشده، جبران خسارتهای ناشی از فعالیتهای نفتی، توسعه آموزشهای مهارتی، مدرسهسازی و حمایت از اقشار کمبرخوردار است.
وی تأکید کرد: پیشنهادهای دستگاهها پس از بررسی در شورای برنامهریزی و توسعه استان، در قالب فهرست نهایی برای شرکت ملی نفت ارسال خواهد شد و تخصیص اعتبار نیز منوط به انعقاد تفاهمنامه و اخذ موافقتنامه است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کهگیلویه و بویراحمد همچنین خواستار ارسال اطلاعات حسابهای تولید منطقه از سوی فرمانداریها و شهرداریها برای تدوین گزارش نهایی سال ۱۴۰۴ شد.
سهمگین خاطرنشان کرد: جلسات شورای برنامهریزی و توسعه استان با تمرکز بر وضعیت پروژههای عمرانی، مانده اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و تعیین تکلیف منابع باقیمانده تا پایان شهریورماه به صورت فشرده ادامه خواهد داشت.
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