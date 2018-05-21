به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا علی بخشی از تشکیل کارگروه آب خام فضای سبز شهر تهران درخصوص تنظیم تفاهم نامه بین مناطق ۲۲ گانه به منظور بهره برداری از پساب تصفیه خانه های شهر تهران در منطقه۵ خبر داد.

در این کارگروه راهکار های مقابله با بحران کم آبی بررسی شده و ضمن تعیین اهداف کاربردی و اجرائی برای نگهداشت محیط زیست و صرفه جوئی در مصرف آب ، بهره برداری از پساب تصفیه خانه شهر زیبا مطرح شد.

دراین نشست معاون سازمان بوستان ها و فضای سبز تهران ، مسئول امور آب این سازمان و معاونان خدمات شهری و محیط زیست مناطق ۵ ،۲، ۴، ۱۹ و ۷ حضور داشتندکه از تصفیه خانه شهرزیبا بازدید کردند.

کارگروه برنامه ریزی مطالعه و ارزیابی امکانات احیاء قنوات غیر فعال تشکیل و استفاده از پساب تصفیه خانه اکباتان و شهر زیبا در این نشست بررسی شد . همچنین تدوین و طراحی الگوی مالی برای تنظیم قرارداد بین سازمان آب ومناطق ۲۲ گانه شهرداری مورد بررسی قرار گرفت.