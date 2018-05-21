توجه به تولید واکسن فلج اطفال تزریقی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اسحاقی عصر دوشنبه در چهلمین نشست شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی که در موسسه رازی واقع در کرج برگزار شد، اظهار کرد: تولیدات این موسسه در هیچ کجای کشور یافت نمی‌شود.

وی ضمن ابراز تأسف از اینکه به این موسسه توجه شایسته‌ای نشده است، گفت: متأسفانه تحلیل نادرستی از واکسن در کشور وجود دارد، واکسن‌سازی مانند سایر صنایع تولیدی در کشور نیست و به‌عنوان صنعتی استراتژیک مطرح بوده و از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی با اشاره به اینکه نباید نگاه تجاری به صنعت واکسن‌سازی داشته باشیم، گفت: بیماری‌ها توسط واکسن کنترل می‌شوند و این مهم را نمی‌توان دلار و هزینه‌های صرف شده اندازه گرفت.

اسحاقی نیاز به علوم بین‌رشته‌ای و تکنیک‌های بالا در صنعت واکسن‌سازی را مهم برشمرد و گفت: برای توسعه صنعت واکسن نیازمند داشتن تجهیزات با فناوری‌های روز هستیم.

وی در بخش دیگری تأکید کرد: با توجه به تهدیدات بیولوژیک ناشی از تغییرات اکوسیستم و بیوتروریسم، فعالیت موسسه رازی در کشور از اهمیت و ضرورت بسیار بالایی برخوردار است.

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی با اشاره به اینکه صنعت واکسن‌سازی کشور نیازمند نگاه ویژه است، گفت: واکسن می‌تواند به‌عنوان زبان دیپلماسی مورداستفاده قرار گیرد و باعث نفوذ فرهنگی کشور به سایر نقاط جهان باشد.

اسحاقی بابیان اینکه برنامه‌ای استراتژیک با همکاری اساتید دانشگاه صنعتی شریف برای موسسه تدوین‌شده که افزایش سهم بازار جهانی واکسن‌های دام و طیور، افزایش سهم درآمدی از بخش‌های غیر تولیدی که همان فروش فناوری و تجاری‌سازی است ازجمله آن است.

وی با اشاره به اینکه سند تجاری‌سازی توسط وزیر جهاد کشاورزی به موسسه ابلاغ‌شده است، افزود: موضوعی با عنوان خصوصی‌سازی در موسسه رازی مطرح نیست بلکه برون‌سپاری دانش فنی در این سند موردتوجه قرارگرفته است.

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی با تأکید بر ضرورت توجه به تولید واکسن فلج اطفال تزریقی در کشور، گفت: این موضوع که واکسن فلج اطفال تزریقی به‌عنوان بحث جدی بیوتروریسم مطرح است، سه سال پیش توسط موسسه رازی عنوان شد که متأسفانه امروز موردتوجه قرارگرفته و اگر به آن نپردازیم کشور با چالش جدی مواجه خواهد شد.