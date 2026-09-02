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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۹

شهادت یک فلسطینی در حمله رژیم صهیونیستی به چادر آوارگان در خان‌ یونس

شهادت یک فلسطینی در حمله رژیم صهیونیستی به چادر آوارگان در خان‌ یونس

منابع خبری از شهادت یک فلسطینی در جدیدترین یورش هوایی رژیم صهیونیستی به غزه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، در تازه‌ترین حمله رژیم صهیونیستی به منطقه المواصی در خان‌ یونس، یک چادر در داخل شهر «اصداء» هدف حمله هوایی قرار گرفت که بر اثر آن یک فلسطینی به شهادت رسید و شماری دیگر زخمی شدند.

همزمان، توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی به گلوله‌ باران مناطق شرقی دیرالبلح در مرکز نوار غزه ادامه داد.

قایق‌های جنگی رژیم صهیونیستی نیز به سمت ساحل شهر غزه تیراندازی کردند.

خبرنگار شهاب گزارش داد: تانک های اسرائیلی به سمت چادرهای آوارگان در منطقه المقابر در غرب شهر خان یونس در جنوب غزه تیراندازی کردند.

کد مطلب 6935742

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