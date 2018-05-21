به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، جنبش «پنج ستاره» و «اتحاد» بر سر معرفی یک نامزد احراز پست نخست وزیری ایتالیا به توافق رسیدند. بر این اساس این ائتلاف راستگرا نام «جوزپه کنته» تکنوکرات را که سابقه ای در عالم سیاست ندارد، به رئیس جمهور ایتالیا اعلام کرده اند.

دو جریان سیاسی مخالف اتحادیه اروپا در حالی این حقوقدان و استاد دانشگاه را به «سرجیو ماتارلا» معرفی کرده اند که گفته می شود در صورت تایید از سوی رئیس جمهور، ایتالیا بار دیگر با دوره سیاسی پر تنشی مواجه خواهد شد.

در همین رابطه «لوئیجی دی ماریو» رهبر جنبش پنچ ستاره با اشاره به دیدارش با ماتارلا گفت «کنته» رهبر دولت آینده خواهد بود و این دولت قصد دارد زندگی ایتالیایی ها را بهبود بخشد.

«ماتئو سالوینی» رهبر حزب اتحاد نیز پس از دیدار با رئیس جمهور ایتالیا تاکید کرد دو حزب پیروز انتخابات پارلمانی، با معرفی کنته، تصمیم گیری نهایی را به وی سپرده اند.

گفتنی است کنته ۵۳ ساله که حتی سابقه حضور در پارلمان را نیز ندارد، از چهار سال پیش با جنبش پنج ستاره در ارتباط است. وی این جنبش را یک آزمایشگاه سیاسی خارق العاده و باورنکردنی توصیف کرده است.

این در حالی است که انتخابات ایتالیا از سوی دیگر کشورهای اروپایی مانند آلمان با نگرانی دنبال می شود چرا که احزاب پیروز این انتخابات سیاست های ضداروپایی داشته و انتظار می رود که دولت آینده این کشور موانعی بر سر اجرای سیاست های بروکسل ایجاد کند.