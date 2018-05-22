عمل به آموزه های قرآن و عترت سبب رفع تبعیض در جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدباقر آیت میردامادی، در مسجد جامع امام رضا(ع) و با حضور گروه های گوناگون مردم طی سخنانی با بیان اینکه رساله حقوق امام سجاد(ع) بدون شک یکی از افتخارات مذهب شیعه است که نشان می‌دهد ائمه اطهار در امر رعایت حقوق بشر، حقوق حیوانات و حقوق گیاهان پیشگام بوده‌اند، گفت: این رساله مشتمل بر احادیث ارزشمند امام زین العابدین(ع) در باب ابعاد گوناگون حقوقی است که انسان بر گردن دارد و آن حضرت همه مسائل حقوقی را در روزگاری که ستم در زندگی روزمره مردم آن زمان امری عادی به نظر می‌رسید، نشان از روح متعالی و اندیشه‌های کمال گرای حضرت سجاد(ع) دارد.



امام جماعت مسجد جامع امام رضا(ع) و حسینیه همدانی ها افزود: امام سجاد(ع) در رساله حقوقی خود درباره حق خدا چنین می‌فرماید «حق خدای بزرگ آن است که او را بپرستی و چیزی را با او شریک نسازی؛ اگر با اخلاص چنین کنی، خدا تعهد کرده است که کار دنیا و آخرتت را اصلاح و آنچه در دنیا دوست داری برایت فراهم کند.»



تشریح حق سلامتی انسان در کلام امام سجاد(ع)

موسس و رئیس موسسه مطالعات و حفظ آثار علامه میرداماد گفت: امام سجاد(علیه‌السلام) در بخشی از رساله حقوقی خود به طور مفصل مسئله حق سلامتی که بر گردن انسان قرار دارد را تشریح فرموده است و از دیدگاه این امام همام، حق حفظ سلامتی که بر گردن انسان است اهمیت بی‌شماری دارد و هریک از اندام‌های بدن بر گردن ما حقی دارند لذا انسان اجازه ندارد به دست خود سلامتی بدنش را به خطر بیندازد و از این جهت منفورترین افراد، ‌ کسانی هستند که دست به خودکشی می‌زنند. این موضوع تذکری برای مسئولان کشور است که با بی دقتی خود، به ویژه در زمینه تولید خودروهای فرسوده و بنزین نامرغوب، موجب افزایش آلودگی هوا در کشور شده اند.

نعمت ولایت، یکی از ارزشمندترین نعمت‌ها است

آیت‌الله آیت میردامادی در ادامه با بیان اینکه نعمت ولایت یکی از ارزشمندترین نعمت‌هایی است که ما انسان‌ها از آن بهره مند شده‌ایم و ارزش آن تا آنجاست که رسالت نبوی با اعلام ولایت و امامت تکمیل شد، اظهار کرد: امام سجاد(ع) نیز در رساله حقوقی خود می‌فرماید «حق رهبران بر سه بخش است که واجب‌ترین آن ها، حق کسی است که به نیرو تو را رهبری می‌کنند. پس از آن حق کسی است که پیشوای علمی توست و سپس حق کسی است که امور مالی تو را اداره می‌کند. هر پیشوا و رهبری، امام به شمار می‌رود.»



این استاد اخلاق حوزه علمیه افزود: خدای متعال وجود مقدس پیامبر(ص) و ائمه هدی(علیهم‌السلام) را به ما ارزانی داشته و این چراغ مقدس ولایت را نازل کرده تا خانه‌ها و قلب هایمان را روشن کند. چنانچه در روایتی از امیرالمؤمنین(ع) نقل شده خداوند به نبی اکرم فرمود: «انت المراد و انت المرید» و اگر من همه عالم را آفریدم، هدف آفرینش تو بودی و همه عالم را به تو سپردم تا اراده من به اذن خودم از طریق مشیت تو در عالم جاری بشود. بنابراین، نعمت ولایت بزرگ‌ترین نعمتی است که خداوند متعال به ما ارزانی داشته و ما شیعیان که خدا با ولایت ائمه هدی(ع) نعمت را بر ما تمام کرده، وظایف سنگینی بر عهده داریم و باید پیرو راستین راه ولایت باشیم. بخصوص در عصر، غیبت امام زمان(عج) را حفظ کنیم و در هر ثانیه از زندگی‌مان به شکرانه نعمت ولایت نام و یاد امام غایب از نظرها را زنده نگه داریم.



موسس و رئیس موسسه مطالعات و حفظ آثار علامه میرداماد گفت: امام سجاد(ع) حقوق متقابل مسئولان و مردم را بسیار مهم دانسته اند و حتی آن را مهم ترین حقوق در رابطه با افراد دانسته و بعد از آن، حقوق زیردستان و در مرتبه بعد، حقوق خویشاوندان را دارای اهمیت می دانند. حق رهبر، نصیحت کردن مخلصانه وی، پرهیز از معارضه با او و قبول هدیه ی او در صورتی که به دین فرد ضرری نمی زند است.

حقوق متقابل مردم و مسئولان

آیت‌الله آیت میردامادی در ادامه بیان داشت: درباره حق مردم بر مسئولان فرمودند «بدان که حکومت تو بر آن ها ناشی از قوت تو و ضعف ایشان است؛ پس بهتر آنست کـه کفایت و رعایت کنی کسی را که ضعف و ناتوانیش او را رعیت تو ساخته است؛ پس نسبت به رعیت رحیم و مهربان باش و برای حفاظت جان و مال و ناموس رعیـت و حمایت از آنان لحظه ای غافـل نباش؛ برای آسایش و آرامش آن ها تلاش کن و با حلم و بردباری با ایشان برخورد نما و لحظه ای غافـل نباش؛ برای آسایش و آرامش آن ها تلاش کن و با حلم و بردباری با ایشان برخورد نما و باید بدانی که تو به فضل خداوند و لطف او حکومـت را به دست آوردهای پس خدا را شکرگزار باش؛ زیرا کسی که شاکر باشد خداوند نعمت بیشتری به عطا می کند و قوّتی نیست مگر به قوت خداوند.»



امام جماعت مسجد جامع امام رضا(ع) و حسینیه همدانی ها افزود: مسئولان کشور اعم از رئیس جمهور، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس و مدیران قوه قضائیه، و سایر مسئولان، باید از فرصت ماه مبارک رمضان برای بررسی میزان تعهد خود به رعایت حقوق مردم متدین، ولایت مدار و انقلابی ما که با صبر و ایثار، انقلاب اسلامی را به ثمر نشاندند و امروزه نیز مشکلات اقتصادی گسترده را تحمل می کنند، استفاده کنند.



رفع تبعیض در جامعه با عمل به آموزه های قرآن و عترت(ع)

موسس و رئیس موسسه مطالعات و حفظ آثار علامه میرداماد تاکید کرد: رساله حقوق امام سجاد(ع) که من در دو جلد کتاب، شرحی مفصل بر آن نوشته ام، بهترین منشور و دستورالعمل برای نحوه رفتار مسئولان با مردم است؛ و اگر فرمایشات و توصیه های حضرت زین العابدین(ع) در مدیریت جامعه حاکم شود، دیگر شاهد بی عدالتی، تبعیض و فقر در کشور نخواهیم بود.



آیت‌الله آیت میردامادی گفت: مسئولان کشور با پیروی از آموزه های قرآن کریم و حضرات معصومین(ع) می توانند مشکلات اقتصادی و فرهنگی جامعه را برطرف کنند و مطالبات حضرت آیت‌الله العظمی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی را عملیاتی کنند.



این استاد اخلاق حوزه علمیه در پایان بیان داشت: مقام معظم رهبری، دلسوزترین فرد نسبت به مردم است و همواره به مسئولان برای رفع گرفتاری های معیشتی مردم و اصلاح وضعیتِ نابهنجار فرهنگی کشور تذکر داده اند.