به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت روز سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر امیر دریادار «حمزه‌علی کاویانی» معاون هماهنگ کننده نداجا و همچنین حجت الاسلام موسوی امام جمعه شهرستان خرمشهر به همراه جمعی از کارکنان پایگاه دریایی این شهرستان به تکریم و دلجویی از خانواده‌های شهدای هشت سال دفاع مقدس پرداختند.

در این دیدار معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی ارتش ضمن تبریک به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر عنوان کرد: ایثارگری شهدای عزیز ما در زمان هشت سال دفاع مقدس قابل تحسین است و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ادای دین به مقام شامخ آن‌ها وظیفه تک تک ما محسوب می‌شود.

وی افزود: شهدا با اهدای جانشان امنیت و اقتدار را برای کشور عزیزمان به ارمغان آوردند که نمونه بارز آن در آزادسازی خرمشهر مشاهده می‌شود، آن هم در زمانی که دشمن بعثی با یک سد عظیم در برابر نیروهای ما ظاهر شد و رزمندگان ما با عزمی راسخ و اراده‌ای پولادین از سد غیرقابل نفوذ این رژیم گذشتند.

امیر کاویانی خاطرنشان کرد: ما می‌توانیم با بزرگداشت یاد و خاطره آنان هم دین خود را ادا کرده و هم سبب ترویج فرهنگ ناب و انقلابی ایثار و شهادت شویم.