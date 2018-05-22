به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، داستان راجر ایلز رییس سابق فاکس نیوز در پروژه‌ای توسط کمپانی آناپورنا در دست ساخت قرار گرفت.

در این فیلم شارلیز ترون در نقش مگان کِلی گوینده و مجری جنجالی فاکس نیوز ظاهر می‌شود. او قبلا وکیل بود و بعد به مدت یک دهه با فاکس نیوز پیوندی محکم داشت و از مسایل قانونی تا میزبانی سریال مردم پسند «فایلِ کلی» را در دست داشت.

ترون همچنین قرار است همراه با بت کونو و ای‌جی دیکس از تهیه کنندگان فیلم باشد.

ایلز فاکس نیوز را راه‌انداخت و شغل افرادی چون مگان کلی را تامین کرد. وی از چهره‌های شاخص جمهوری‌خواهان بود که به انتخاب شدن رییس جمهوری‌های آمریکا ریچارد نیکسون، رونالد ریگان و جرج بوش کمک کرد.

راجر ایلز سال ۲۰۱۶ مجبور به استعفا شد و این زمانی بود که مجموعه‌ای از رفتارهای نامناسب ‌جنسی درباره وی مطرح شد.

گفته شده فاکس نیوز سعی کرد تا کلی را وادار کند که به حمایت از ایلز از کمپانی بیرون بیاید اما او این خواست را رد کرد.

جی روچ که کارگردانی این اثر را برعهده دارد، به مسایل سیاسی توجه دارد.

مگان کلی ۴۷ ساله که از جمله افرادی بود که اعلام کرد از سوی ایلز با آزار جنسی روبه رو شده در کتاب خاطراتش در سال ۲۰۱۶ این مساله را مطرح کرد. ایلز که در ماه می ۲۰۱۷ در ۷۷ سالگی درگذشت هر نوع مساله‌ای در این باره را انکار می‌کرد.

فیلمنامه این فیلم که هنوز عنوانی ندارد توسط چارلز رندولف یکی از نویسندگان برنده اسکار برای فیلم «کمبود بزرگ» نوشته شده است.

جدیدترین پروژه ترون یعنی فیلم «تالی» به تازگی اکران شده است.