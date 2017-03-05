مجری فاکس نیوز سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، گزارش ها حاکی از استخدام «هدر ناوئرت» مجری زن شبکه خبری فاکس نیوز به عنوان سخنگوی جدید کاخ سفید است.

ناوئرت از سال ۲۰۱۲ میلادی مجری برنامه «فاکس و دوستان» بوده است و سابقه همکاری وی با فاکس نیوز به ۲۰ سال پیش باز می گردد.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا یک بار از برنامه فاکس و دوستان به دلیل حضور آدم های به قول وی حسابی تمجید کرد.

ناوئرت از ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ برای «ای بی سی نیوز» هم کار کرده است.

گفتنی است که ترامپ پیش از اعلام نامزدی در انتخابات ۲۰۱۶، طی چندین سال میهمان هفتگی برنامه «فاکس مورنینگ» بوده است و از بعد از ورود به کاخ سفید، به این رسانه وابسته به حزب جمهوریخواه آمریکا علاقه بیشتری نشان داده است.

با استخدام ناوئرت، وی دومین نفر بعد از «جاناتان واچتل» است که از فاکس نیوز به وزارت خارجه دولت ترامپ می پیوندد.

واچتل در ۲۵ فوریه ۲۰۱۷، به عنوان سخنگوی هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل انتخاب شد.