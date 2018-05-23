جشن «نسیم مهر» در همدان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل زندان های همدان؛ حسن محمدیاری از برگزاری جشن «نسیم مهر» به مناسبت روز ملی حمایت از خانواده زندانیان و جشن حمایت ویژه خانواده مددجویان زیر پوشش این انجمن خبرداد.
وی با اشاره به اینکه این جشن پنج شنبه در سالن اجتماعات اداره کل زندانهای همدان با حضور جمعی از مسئولان و خانوادههای زندانیان برگزار میشود، ادامه داد: در این مراسم از تعدادی از خیرین تجلیل خواهد شد.
مدیرکل زندانهای همدان با اشاره به اینکه این مراسم در سایر انجمنهای حمایت زندانیان شهرستان نیز به صورت مجزا برگزار خواهد شد، گفت: در حال حاضر یکهزار و ۵۴۸ نفر خانوار زیر پوشش حمایتهای انجمن حمایت از خانواده زندانیان استان هستند.
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