دانشجویان دکتری ورودی قبل از ۹۵ وام ضروری ویژه دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اعلام کرد: ثبت «وام های تحصیلی ویژه دکتری» نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ (سه ماهه بهار)، «ضروری ویژه دکتری» و «ضروری عادی» از تاریخ یک خرداد تا ۲۰ خرداد امکان پذیر است.

برای بهره مندی دانشجویان مستعد کم بضاعت و اجرای وظایف قانونی صندوق رفاه، دانشگاه ها برنامه ریزی لازم را برای ثبت اطلاعات متقاضیان در سامانه جامع اتوماسیون فاز ۲ و ارسال به موقع لیست های وام به صندوق رفاه دانشجویان به عمل آورند.

دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۶-۹۵ به قبل می توانند از وام «ضروری ویژه دکتری» صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در سنوات مجاز تحصیلی بهره مند شوند.

امکان ثبت وام «تحصیلی ویژه دکتری» در سنوات مجاز تحصیلی و صرفا برای سه ماهه بهار امکان پذیر است و واجدین شرایط مطابق سه ماهه قبل می توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند.

لیست وام «ضروری عادی» باید به صورت مجزا از «وام ضروری ویژه دکتری» توسط معاونت دانشجویی دانشگاه ها تایید و ارسال شود. به دلیل محدودیت اعتبار وام های ضروری (عادی و ویژه دکتری) صرفا از دانشجویان واجد شرایط و دارای اولویت ثبت نام به عمل آید.