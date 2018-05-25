محمدرضا عارف نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره احتمال نامزدی وی در جایگاه رئیس در انتخابات هیات رئیسه مجلس در سال سوم مجلس دهم، اظهارداشت: موضع ما، موضع جمعی است و من هم به عنوان یک فرد از فراکسیون امید هر تصمیمی که گرفته شود، می‌پذیرم و موظف به اجرای آن هستم.

وی افزود: در حال حاضر نیز دوستان ما دارند شرایط را بررسی می‌کنند و با فراکسیون های دیگر مجلس مذاکره و عملکرد هیات رئیسه را هم مورد ارزیابی قرار می‌دهند و اقداماتی را که فراکسیون امید به عنوان یک مجموعه تاثیرگذار در مجلس باید دنبال کند، در دست بررسی دارند.

رئیس فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه راهبردهایمان را فعلا نمی‌گوییم، در خصوص مهمترین نیاز و چالش امروز هیات رئیسه پارلمان تصریح کرد: بحث جدی امروز مجلس، کارآمدتر کردن آن در تصمیمات است تا یک خروجی قابل دفاع از طرف مجلس در تصمیمات کلان کشور وجود داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال میرزایی، رییس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس دیروز رسما از احتمال کاندیداتوری محمدرضا عارف برای ریاست مجلس در انتخابات هیات رییسه اجلاسیه سوم خبر داد و گفته بود: هر روز درخواست‌ها از عارف برای حضور در عرصه رقابت بیشتر و بیشتر می‌شود.

از سوی دیگر یک کمیته فرا فراکسیونی نیز برای انتخابات هیات رئیس مجلس تشکیل شده که بدنبال ریاست مسعود پزشکیان بر مجلس است.