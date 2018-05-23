مسمومیت ۲ خواهر دانشجو در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر آزادی اظهار داشت: ۲ خواهر دانشجو در یکی از دانشگاه های کرمانشاه بر اثر مسمومیت در بیمارستان بستری شدند.

وی گفت: این ۲ تن که ۲۱ و ۲۹ سال سن دارند از طریق آمبولانس مرکز فوریت های پزشکی عازم بیمارستان شدند.

آزادی با بیان اینکه مسمومیت این ۲ خواهر به دلیل مصرف قرص آرام بخش بوده است، گفت: هنوز انگیزه مصرف قرص آرام بخش از سوی این ۲ دانشجو مشخص نشده است.

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث کرمانشاه گفت: این ۲ نفر هم اکنون در بخش مسمومیت های بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه بستری هستند.

