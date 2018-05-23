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۲ خرداد ۱۳۹۷، ۲۳:۴۱

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث کرمانشاه خبر داد:

مسمومیت ۲ خواهر دانشجو در کرمانشاه

مسمومیت ۲ خواهر دانشجو در کرمانشاه

کرمانشاه- مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث کرمانشاه گفت: ۲ خواهر دانشجو در یکی از دانشگاه های کرمانشاه بر اثر مسمومیت در بیمارستان بستری شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر آزادی اظهار داشت:  ۲ خواهر دانشجو در یکی از دانشگاه های کرمانشاه بر اثر مسمومیت در بیمارستان بستری شدند.

وی گفت: این ۲ تن که ۲۱ و ۲۹ سال سن دارند از طریق آمبولانس مرکز فوریت های پزشکی عازم بیمارستان شدند.

آزادی با بیان اینکه مسمومیت این ۲ خواهر به دلیل مصرف قرص آرام بخش بوده است، گفت: هنوز انگیزه مصرف قرص آرام بخش از سوی این ۲ دانشجو مشخص نشده است.

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث کرمانشاه گفت: این ۲ نفر هم اکنون در بخش مسمومیت های بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه بستری هستند.
 

کد مطلب 4304924

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