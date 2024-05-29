به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم افروغ ظهر یکشنبه در سوگواره ادبی روز وداع یاران در بوشهر اظهار کرد: یکی از ابعاد مهمی که در روایت شهدای خدمت باید بیشتر به آن توجه شود، توجه به اهداف، آرمان‌ها و افق‌های ذهنی آنها است.

وی ادامه داد: جهت تداوم راه شهید رئیسی و سایر شهدای خدمت و نگاه متعالی که این شهدا داشتند، باید اهداف و آرمان‌های این شهیدان هم به عنوان یک مطالبه و هم به عنوان یک درخواست عمومی و هم به عنوان یک مسیر و ریل باید تبیین و به صورت یک گفتمان در جامعه مطرح شود.

سوگواره ادبی روز وداع یاران همزمان با سراسر کشور و به منظور گرامیداشت یاد شهدای خدمت، حضرت آیت الله سید ابراهیم رئیسی، شهید جمهور و همراهان ایشان با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان، جمعی از دوستداران فرهنگ و ادب و شعرخوانی جمعی از شعرای مطرح استانی در کتابخانه عمومی خلیج فارس بوشهر برگزار شد.

در این نشست که دبیری آن بر عهده غلامرضا ابراهیمی بود، شاعران زینب وطن خواه، مهرناز امیرزاده، محمد مرادی، عقیل نجار، فرح راهوردشیری، محمد امینی، مصعب یحیایی و غلامرضا ابراهیمی به بیان اشعار خود پیرامون شهید جمهور و شهدای خدمت پرداختند.