به گزارش خبرنگار مهر، حیدر راهب ظهر چهارشنبه در سوگواره ادبی روز وداع یاران در بوشهر با تسلیت شهادت رئیس جمهور و همراهانش، اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون روزهای سخت متعددی را گذرانده است.

وی اضافه کرد: به فرموده مقام معظم رهبری، بدون هیچ‌گونه خدشه و خللی در کار کشور از این روزها نیز عبور کرده و خواهیم کرد و ملت ما نشان داده که همیشه اینگونه اتفاقات را به فرصت تبدیل می‌کند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر ادامه داد: حضور گسترده اقشار مختلف مردم در تشییع شهدای خدمت و حضور در مراسم گرامیداشت این شهدا در سایر شهرها، قدرت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی را به رخ کشید و دلبستگی مردم به انقلاب را نشان داد و این همان فرصتی است که رهبر معظم انقلاب به آن اشاره داشتند.

وی افزود: کشور در آینده نزدیک یک رویداد مهم خواهد داشت و آن، موضوع انتخابات ریاست جمهوری است و باید با حضور گسترده در انتخابات این موضوع را به یک فرصت تبدیل کنیم.

سوگواره ادبی روز وداع یاران همزمان با سراسر کشور و به منظور گرامیداشت یاد شهدای خدمت، آیت الله سید ابراهیم رئیسی، شهید جمهور و همراهان ایشان با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان، جمعی از دوستداران فرهنگ و ادب و شعرخوانی جمعی از شعرای مطرح استانی در کتابخانه عمومی خلیج فارس بوشهر برگزار شد.

در این نشست که دبیری آن بر عهده غلامرضا ابراهیمی بود، شاعران زینب وطن خواه، مهرناز امیرزاده، محمد مرادی، عقیل نجار، فرح راهوردشیری، محمد امینی، مصعب یحیایی و غلامرضا ابراهیمی به بیان اشعار خود پیرامون شهید جمهور و شهدای خدمت پرداختند.