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۳ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۳۶

هوش مصنوعی صدای سوت را به ملودی تبدیل می کند

هوش مصنوعی صدای سوت را به ملودی تبدیل می کند

فیس بوک با کمک هوش مصنوعی سیستمی ساخته که صدای سوت زدن را به یک ملودی تبدیل می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، بخش تحقیقات هوش مصنوعی فیس بوک سیستمی ابداع کرده که موسیقی یک ژانر یا سبک خاص را به طور مجازی به سبک دیگری تبدیل می کند. این سیستم به جای آنکه نت ها یا ویژگی های خاص یک سبک را تکرار کند، به شبکه عصبی آموزش می دهد چگونه اصواتی مشابه را بسازد.

سیستم مذکور حتی اجازه نمی دهد هوش مصنوعی سیگنال های صوتی را به خاطر بسپارد و به همین دلیل عامدانه اطلاعات ورودی را مخدوش می کند.  عملکرد این سیستم بسیار جالب است. به عنوان مثال با کمک این سیستم می توان سمفونی موزارت را به باخ تبدیل کرد.

علاوه بر آن با کمک این سیستم می توان صدای سوت را به موسیقی تبدیل کرد.

این فناوری برای موسیقیدانانی جذاب است که از ترکیب سبک های موسیقی لذت می برند یا ایده آهنگ خاصی را در ذهن دارند اما ابزارهای لازم برای نواختن آن را در اختیار ندارند.

از این سیستم برای آموزش آهنگسازی نیز می توان استفاده کرد. فرد به جای آنکه یک ساز یا نرم افزار ادیت موسیقی را بیاموزد، با سوت زدن می تواند یک ملودی خلق کند.

کد مطلب 4305198
شیوا سعیدی

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